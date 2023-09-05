Вольфович: учения «Скала-2023» решают единые задачи по обеспечению безопасности населения

Пути противодействия вызовам и угрозам, которые могут возникнуть в странах ОДКБ, отрабатываются в том числе и во время учения «Боевое братство». Помимо белорусских военнослужащих, в нем задействованы подразделения из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подключены и спасательные ведомства ОДКБ. Они оттачивают навыки совместного реагирования на аварии различного характера. Активная фаза специального учения «Скала-2023» состоялась сегодня, 5 сентября, под Борисовом. Во время маневров совместный контингент отработал больше 10 тактических эпизодов.