Прямой эфир

Вольфович: учения «Скала-2023» решают единые задачи по обеспечению безопасности населения

05 сентября 2023 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пути противодействия вызовам и угрозам, которые могут возникнуть в странах ОДКБ, отрабатываются в том числе и во время учения «Боевое братство». Помимо белорусских военнослужащих, в нем задействованы подразделения из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подключены и спасательные ведомства ОДКБ. Они оттачивают навыки совместного реагирования на аварии различного характера. Активная фаза специального учения «Скала-2023» состоялась сегодня, 5 сентября, под Борисовом. Во время маневров совместный контингент отработал больше 10 тактических эпизодов.

Вольфович: учения «Скала-2023» решают единые задачи по обеспечению безопасности населения-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Данный комплекс учений проходит на фоне единой оперативно-стратегической обстановки и решает единые задачи по обеспечению безопасности, прежде всего населения, на территории той страны, где спланировано проходит операция. Помимо решения вопросов, связанных с военными угрозами, конечно, придется решать вопросы, связанные с защитой населения. То, что сегодня отрабатывают наши подразделения спасательных ведомств стран – участниц ОДКБ.

Совместная работа спасателей стран ОДКБ! Как проходит активная фаза учений «Скала-2023»?

# ОДКБ # общество # Глеб Прокофьев # Александр Вольфович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В странах ОДКБ намерены вырабатывать единые подходы к вопросам обороны и безопасности
05 сентября 2023 14:40

В странах ОДКБ намерены вырабатывать единые подходы к вопросам обороны и безопасности

Самым внимательным водителям – подарки. ГАИ провела акцию «В школу по правилам!»
05 сентября 2023 14:32

Самым внимательным водителям – подарки. ГАИ провела акцию «В школу по правилам!»

9 тыс. тонн картофеля выкопали в Минской области. Вышли на уборку «второго хлеба» вместе с аграриями
05 сентября 2023 14:30

9 тыс. тонн картофеля выкопали в Минской области. Вышли на уборку «второго хлеба» вместе с аграриями