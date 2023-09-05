9 тыс. тонн картофеля выкопали в Минской области. Вышли на уборку «второго хлеба» вместе с аграриями
Новости Беларуси. Уборка картофеля идет активными темпами в хозяйствах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под «второй хлеб» в центральном регионе отведено почти 7 тысяч гектаров. Накопано около 9 тысяч тонн клубней. В лидерах Смолевичский и Клецкий районы. Средняя урожайность – свыше 300 центнеров с гектара.
Как идет уборка картофеля в Пуховичском районе, расскажет Мария Царикевич.
Только на предприятии «Машпищепрод» предстоит убрать около 800 гектаров картофеля. К работам здесь приступили две недели назад. Урожайность радует – 380 центнеров с гектара. Ставки делают на высококрахмальные сорта, которые в дальнейшем используют для переработки. Помимо картофеля, занимаются и другими культурами.
Артем Громов, первый заместитель директора ОАО «Машпищепрод»:
На данный момент мы посеяли 700 гектаров озимого рапса. Сев мы закончили, с завтрашнего дня мы приступаем уже к севу озимой пшеницы. Дальше озимые ячмень, тритикале и рожь.
Подробности в видеоматериале.