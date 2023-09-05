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9 тыс. тонн картофеля выкопали в Минской области. Вышли на уборку «второго хлеба» вместе с аграриями

05 сентября 2023 14:30
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Новости Беларуси. Уборка картофеля идет активными темпами в хозяйствах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под «второй хлеб» в центральном регионе отведено почти 7 тысяч гектаров. Накопано около 9 тысяч тонн клубней. В лидерах Смолевичский и Клецкий районы. Средняя урожайность – свыше 300 центнеров с гектара.

Как идет уборка картофеля в Пуховичском районе, расскажет Мария Царикевич.

9 тыс. тонн картофеля выкопали в Минской области. Вышли на уборку «второго хлеба» вместе с аграриями-1

Только на предприятии «Машпищепрод» предстоит убрать около 800 гектаров картофеля. К работам здесь приступили две недели назад. Урожайность радует – 380 центнеров с гектара. Ставки делают на высококрахмальные сорта, которые в дальнейшем используют для переработки. Помимо картофеля, занимаются и другими культурами.

9 тыс. тонн картофеля выкопали в Минской области. Вышли на уборку «второго хлеба» вместе с аграриями-4

Артем Громов, первый заместитель директора ОАО «Машпищепрод»:
На данный момент мы посеяли 700 гектаров озимого рапса. Сев мы закончили, с завтрашнего дня мы приступаем уже к севу озимой пшеницы. Дальше озимые ячмень, тритикале и рожь.

Подробности в видеоматериале.

# Уборочная кампания # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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