В странах ОДКБ намерены вырабатывать единые подходы к вопросам обороны и безопасности

Прочного мира в регионе можно добиться только в том случае, если ОДКБ станет еще более монолитной. Такое мнение 5 сентября высказал вице-спикер нижней палаты белорусского парламента Валерий Мицкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О противостоянии внешним угрозам говорили на встрече с представителями ОДКБ в Палате представителей. И в этом плане инициатива главы государства о разработке новой стратегии коллективной безопасности организации до 2035 года своевременна. Депутаты решительно настроены, вне зависимости от того, как к нам настроены страны Запада, продолжать отстаивать и защищать интересы наших народов, строить мир на принципах справедливости, равноправия, взаимоуважения и сотрудничества.

Рустам Шохмурод, председатель Координационного совещания, председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана по правопорядку, обороне и безопасности:

Сегодня весьма сложная ситуация. Мы отрабатываем наше взаимодействие на случай угроз, один из вопросов – это изучение ситуации на восточном направлении. И выработать предложения по парламентскому разрешению вопросов. Анализ этот весьма важен для каждой стороны. Несмотря на то, что мы единая организация, мы находимся в различных ситуациях, поэтому комплексный анализ имеет значение для нас.

Итогом заседания Координационного совещания в Минске станет еще более интенсивное укрепление безопасности, национальной стабильности и повышение качества жизни.