Самым внимательным водителям – подарки. ГАИ провела акцию «В школу по правилам!»

Новости Беларуси. Безопасная дорога в школу и символические сюрпризы от сотрудников ГАИ. Профилактическую акцию в начале учебного года по традиции провела областная Госавтоинспекция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особое внимание – соблюдению правил перевозки детей.

Наличие специальных бустеров и детских кресел в машине, ремни безопасности, включенный ближний свет. Это, пожалуй, главное, о чем стоит помнить водителям. Инспекторы не только проводили проверку возле школ, но и вручали подарки законопослушным водителям и их маленьким пассажирам. Начало сентября – это период, когда автолюбители должны быть особенно внимательными. Ведь именно на старте учебного года происходит больше аварий с участием несовершеннолетних. Поэтому ГАИ контролирует территории вблизи школ.

Диана Галузо, старший инспектор отделения агитации и пропаганды Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома:

Начало учебного процесса – у нас будет неделя безопасности происходить, а также будут сотрудники дежурить вблизи пешеходных переходов, контролировать переход, также перевозку детей. И далее, как обычно, акция «Ребенок – главный пассажир!» У нас все на потоке.