Совместная работа спасателей стран ОДКБ! Как проходит активная фаза учений «Скала-2023»?

Пути противодействия вызовам и угрозам, которые могут возникнуть в странах ОДКБ, отрабатываются в том числе и во время учения «Боевое братство». Помимо белорусских военнослужащих, в нем задействованы подразделения из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подключены и спасательные ведомства ОДКБ. Они оттачивают навыки совместного реагирования на аварии различного характера. Активная фаза специального учения «Скала-2023» состоялась сегодня, 5 сентября, под Борисовом. Во время маневров совместный контингент отработал больше 10 тактических эпизодов. За их ходом наблюдал Глеб Прокофьев.

По легенде учения в одном из государств – членов ОДКБ в ходе агрессивных действий сопредельных государств активизировалась деятельность незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп. Сюда направлены Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ, в том числе и спасательные подразделения.

Промышленный объект поврежден. На парк нефтепродуктов сброшена взрывчатка. Взрывом противник разгерметизировал один из резервуаров – началось горение нефтепродуктов. Колонна техники МЧС уже на месте пожара. Огонь потушен с помощью пенных стволов, установленных на автолестнице. А здесь белорусские и казахские спасатели ищут людей под завалами здания. Сокращает время поиска работа служебных собак. В ходе проведения разведки обнаружены пострадавшие, которых спасатели передали медикам.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

За моей спиной горит установка на нефтеперерабатывающем заводе. Объект непростой. Есть ряд сложностей при ликвидации пожара. Но и с этой задачей спасатели справились на отлично.

А это уже аэропорт. По легенде столкнулись два самолета, один из них загорелся. Отделения МЧС подали пенные стволы на тушение воздушного судна. Для спасения и эвакуации пассажиров спасатели установили лестницы и специальные «кубы жизни». Помимо этого, белорусские спасатели вместе с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана ликвидировали аварию в поезде и автомобиле, а также вели радиационную разведку местности и тушили лесной пожар. Сценарии чрезвычайных ситуаций различные. Масштабное учение развернулось на 12 практических площадках. Вольфович: учения «Скала-2023» решают единые задачи по обеспечению безопасности населения. Читать здесь.

Всего в демонстрационной части маневров было задействовано свыше 380 человек и почти 100 единиц техники. В ходе совместной работы спасательные подразделения ОДКБ показали слаженные действия. «Справились все на хорошую оценку». Вадим Синявский – на учении ОДКБ «Скала-2023». Подробнее.