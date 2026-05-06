Вольфович: мир и спокойствие в наших домах – безусловный приоритет силового блока
«Подвиг отцов – гордость потомков» – таков лейтмотив торжественного собрания и праздничного концерта мастеров искусств на главной сцене белорусской столицы во Дворце Республики. И этот майский вечер фактически дает старт торжествам накануне Дня Великой Победы, эстафету которых подхватят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Каждый год в начале мая Дворец Республики становится не просто концертной площадкой на один вечер. Он превращается в машину времени, где прошлое говорит с настоящим на языке музыки, света и пластики.
Сюда со всех уголков страны съехались те, кто мерил дороги войны не километрами, а потерей товарищей и долгожданными привалами. В фойе крепкие рукопожатия и тихие разговоры. Настоящая биография этих людей написана не в юбилейных альбомах, а на их потертых кителях.
Анатолий Фомин, председатель совета Минской городской организации Белорусского союза офицеров:
День Победы я встречал, когда мне было 6 лет. Мои братья (четыре) воевали на фронте, и все живые и вернулись с фронта. Двое из них дошли до Берлина. Поэтому что такое День Победы? Я каждый год помню этот великий праздник. И очень рад, что мы эту Победу одержали. И сейчас бы хотелось, чтобы не было войны.
Мы помним, чтим наших дедушек, бабушек, родителей, что они завоевали эту Победу для нас, чтобы мы продолжали жить, наши дети, внуки и правнуки. Спасибо им большое. Мы благодарны за это.
Под сводами Дворца Республики сегодня не смолкали аплодисменты и бесконечные слова признательности в адрес тех, кто воевал, сражался в тылу и добывал нашу будущую независимость.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Победа в Великой Отечественной войне – результат объединенных усилий всех братских народов Советского Союза. Эта кровопролитная война показала, что дать отпор сильному врагу может только сплоченное общество настоящих патриотов, уверенных в правоте своего дела, твердо знающих, во имя чего они сражаются, неустанно трудятся и за что умирают. Наши отцы, деды и прадеды в борьбе с врагом не задумывались ни на минуту, отдавая свою жизнь.
Мы гордимся тем, что являемся наследниками духовно сильного народа, выжившего в фашистских концлагерях. Как сказал глава государства, надо зубами вцепившись, хранить и держаться за историческую память. Ведь память о Великой Отечественной войне, героизме народа является цементирующей основой для общества. Последовательное продвижение государственной исторической политики будет и впредь нашей важной задачей, стратегией самосохранения и устойчивого развития.
Мы, как и прежде, нацелены на обеспечение стабильности и мира в регионе. Залогом этого является в первую очередь сформированная за 30 лет независимости эффективная система национальной безопасности. Мир и спокойствие в наших домах – это безусловный приоритет в работе всего силового блока.
Но западные страны, которые советские войны освобождали ценой своей жизни, сегодня уже искажают исторические факты, и нацистские преступники выставляются героями. А памятники освободителям сносятся бульдозерами. Потому особые слова звучали в адрес молодежи, наследников народа-победителя.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы всегда наполняем этот праздник особым смыслом и большим количеством мероприятий. От таких торжественных собраний, которые проходят не только в Минске, но и в каждом, наверное, областном центре, районном. Я уверен, что они наполнены такими настоящими, пронизанными памятью, высоким творчеством номерами.
Они привлекают к себе молодежь, поскольку самая главная задача – это передать молодым людям наш исторический код, ту самую историческую правду. Рассказать им о подвиге таких же молодых людей, которые когда-то пошли воевать в самые лучшие годы своей жизни, которые отдали свою молодость, которые пережили те лишения, а многие потеряли жизнь, чтобы мы родились и жили на этой земле.
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