На фронте с первых дней войны. Рассказываем о героическом пути генерала Толстикова

В 2025 году, в котором отметили 80-летие Победы, на трассе М-1 Брест – Минск – граница с Россией появились желтые билборды с информацией об уроженцах Беларуси, удостоенных звания Героя Советского Союза. Имена и место рождения. Но какие подвиги, заслуги и судьбы? Телеканал СТВ совместно с Институтом истории Национальной академии наук запустил проект, в котором желтые знаки не будут мелькать на пути, пролетая мимо. К каждому свернем и расскажем историю героя. Такая она, «Навигация памяти».

Маршрут, проложенный сквозь время, где точки исследования и повороты истории складываются в правила национального движения. Вперед, с оглядкой на великое наследие. Родина не забыла героев. Транзитом не пройдем, остановимся вспомнить каждого.

Будущий генерал появился на свет в Борисове в октябре 1904 года. Армейский путь Павла Федоровича начался в 1926 году. Призывник окончил полковую школу и окончательно решил связать свою жизнь со службой. На форме офицера множились звезды, а в личном деле – пометки об очередных учебных заведениях. Киевское военное пехотное училище. В 1939-м Толстиков вернулся на родную землю.