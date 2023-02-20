Артём Цуран: «Наниматели ожидают пополнения нашими молодыми людьми»

Новости Беларуси. В 2022 году в столице было организовано почти 700 студенческих отрядов. Минский городской комитет БРСМ подвел итоги работы за прошлый год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встреча объединила лидеров и активистов организации из всех районов столицы. Среди самых интересных проектов 2022-го – конкурс «Курсант года». Важным событием в деятельности организации стала Всебелорусская молодежная стройка в «Хатыни». Она объединила трудовые отряды со всей страны. В числе первых к работе на памятном объекте приступил студенческий строительный отряд «Минск-955».

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

За 2022 год у нас вступило в ряды организации более 13 тысяч молодых людей. Мы трудоустроили 11 997 человек. Конечно же, для нас это очень большая цифра. Но я уверен, что на сегодня больше молодежи хочет трудоустроиться. И наша главная задача – проанализировать те предприятия, где молодежь хочет трудоустроиться, и оказать им содействие в трудоустройстве.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Наниматели ожидают пополнения нашими молодыми людьми. Это наши строительные организации и организации жилищно-коммунального хозяйства. Плюс достаточно серьезно активизировались наши промышленники. Все-таки у нас объем промышленного производства за 2022 год вырос почти на 20 %.