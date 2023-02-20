В студотрядах Могилёва будет работать в два раза больше молодёжи

Новости Беларуси. В два раза больше молодежи в этом году будет работать в студотрядах Могилева. Число участников студенческих объединений достигнет 3 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодому поколению предложат до 10 специальностей: от промышленных до социальных, где можно будет попробовать свои силы и заработать деньги. В этом году первый производственный студотряд приняла Могилевская швейная фабрика. К работе здесь приступили учащиеся колледжа сферы обслуживания. Для мотивации молодежи на предприятии пересмотрели расценки и увеличили оплату. Сейчас ребята занимаются пошивом кухонного текстиля.

Алексей Наярович, второй секретарь Могилевского городского комитета БРСМ:

Могилевская область в этом году стартует достаточно рано, уже февраль. И на сегодня у нас уже работают два студенческих отряда. Глядя на этих ребят, которые сегодня здесь работают или в БИПе, невольно хочется вернуться в то время, как и они, сеть за машинку, стать с кирпичом в руках в строительном отряде и тоже делать, строить. Свои планы, будущее.

Еще один, но уже сервисный отряд, работает на базе Университета права и социально-информационных технологий. Здесь молодежь трудится в качестве гардеробщиков. В прошлом году в Могилеве работал 91 студенческий отряд численностью более тысячи человек.