Шпаковский: очень много фейков – это проблема номер один

Новости Беларуси. Просветительский проект «Зачетный разговор» принимали в Белорусском экономическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пообщаться со студентами туда приехали политолог Александр Шпаковский и первый секретарь БРСМ Александр Лукьянов. Палитра озвученных перед ними вопросов была достаточно обширной: от общественно-политической и экономической ситуации в стране до событий на международной арене. Не обошлось без обсуждения информационных вбросов.

Александр Шпаковский, политолог:

Сейчас очень много информации разного рода, особенно в открытых источниках, в сети Интернет. Зачастую эта информация необъективна, а иногда она носит направленный характер, противоречащий интересам нашей страны. Очень много так называемых фейков. Это проблема номер один и угроза для многих государств мира.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Молодые люди уже ждут таких встреч. Анонсы, которые сейчас разлетаются по социальным сетям, собирают большое количество и отзывов, и комментариев. И ребята уже там прямо задают вопросы. Здорово, что молодая наша аудитория открыта к общению. И как показывает практика, «Зачетный разговор» является зачетным не только для ребят, но и для спикеров.