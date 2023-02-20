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Шпаковский: очень много фейков – это проблема номер один

20 февраля 2023 12:05
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Новости Беларуси. Просветительский проект «Зачетный разговор» принимали в Белорусском экономическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шпаковский: очень много фейков – это проблема номер один-1

Пообщаться со студентами туда приехали политолог Александр Шпаковский и первый секретарь БРСМ Александр Лукьянов. Палитра озвученных перед ними вопросов была достаточно обширной: от общественно-политической и экономической ситуации в стране до событий на международной арене. Не обошлось без обсуждения информационных вбросов.

Шпаковский: очень много фейков – это проблема номер один-4

Александр Шпаковский, политолог:
Сейчас очень много информации разного рода, особенно в открытых источниках, в сети Интернет. Зачастую эта информация необъективна, а иногда она носит направленный характер, противоречащий интересам нашей страны. Очень много так называемых фейков. Это проблема номер один и угроза для многих государств мира.

Шпаковский: очень много фейков – это проблема номер один-7

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Молодые люди уже ждут таких встреч. Анонсы, которые сейчас разлетаются по социальным сетям, собирают большое количество и отзывов, и комментариев. И ребята уже там прямо задают вопросы. Здорово, что молодая наша аудитория открыта к общению. И как показывает практика, «Зачетный разговор» является зачетным не только для ребят, но и для спикеров.

Шпаковский: очень много фейков – это проблема номер один-10

Инициатива «Зачетный разговор» нашла реальный отклик в молодежной среде и в марте спикеры просветительского проекта направится в регионы Беларуси.

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# Государственная политика # общество # Александр Шпаковский # Александр Лукьянов # Фотофакт

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