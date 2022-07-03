Лукашенко: «Где нет созидательной культуры, у людей никогда не будет вдохновения на развитие»

Новости Беларуси. Внимание этого праздничного вечера приковано к одной из крупнейших театральных площадок Европы и архитектурному символу нашей столицы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большой театр оперы и балета – в военное время его едва не стерли с лица земли ударом авиабомбы, на руинах оккупанты устроили конюшню.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все что вы делаете, нужно людям как воздух. Это нужно государству, потому что без вас, ярких и успешных, талантливых, жизнь бесцветна и, самое страшное, бездуховна. А там, где нет созидательной культуры, у людей никогда не будет вдохновения на развитие. Не только личностное, но и глобальное развитие всей страны. Белорусы испытали это на собственном опыте, когда в 1990-е руководители кричали о национально-культурном адраджэнні. А памятники архитектуры, театры и музеи разваливались. В кинотеатрах отрывались автосалоны, казино. Творческие люди стали никому не нужны, страна просто катилась в пропасть. К счастью, все, чем мы сегодня по праву гордимся – театры, амфитеатры, замки, усадьбы, музеи, мемориальные комплексы, творческие мастерские, выставочные центры – восстановлено и создано за четверть века. Я больше скажу, за столь короткое время мы фактически возродили то, что теряли с вами столетиями.