«Такой праздник не может быть без культуры». Кому Президент вручил награды в Большом?

Новости Беларуси. Внимание этого праздничного вечера приковано к одной из крупнейших театральных площадок Европы и архитектурному символу нашей столицы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большой театр оперы и балета – в военное время его едва не стерли с лица земли ударом авиабомбы, на руинах оккупанты устроили конюшню. Сегодня Большой сверкает как культурная жемчужина, но мы не забываем черные страницы истории. Символично помнить о прошлом и строить будущее. Эта мысль пронизывает День Независимости Беларуси. Заслуженные награды в главный государственный праздник для тех, кто бережно хранит и гордо несет наше культурное наследие – новая традиция. Второй год Александр Лукашенко свой праздничный вечер проводит среди людей искусства. В Большом сейчас наша съемочная группа. На связь со студией выходит Илона Волынец.

Ольга Коршун, СТВ:

Илона, добрый вечер! Какая атмосфера сегодня в Большом?

Илона Волынец, политический обозреватель:

С Днем Независимости, Беларусь. И праздничный привет из Большого театра! Сразу скажу, что концерт уже закончился, глава государства покинул театр. Эта традиция зародилась год назад, когда Президент предложил творческой интеллигенции встречаться каждое 3 июля. Вот и год спустя глава государства в Большом театре. Александр Лукашенко поздравил с Днем Независимости гостей, отметив, что День Независимости – это не только взгляд в прошлое, но и ориентир в будущее. И это будущее белорусы создают творчеством. Лукашенко: «Где нет созидательной культуры, у людей никогда не будет вдохновения на развитие». Читайте здесь.

Творческий труд не легкий. Это понимает и Президент. То, что создают люди культуры, останется в истории. От них зависит, будут ли будущие поколения гордиться нашей страной. Президент – деятелям культуры: во многом от вас зависит, какой будет история нашей молодой независимой республики. Читайте здесь.

Награды из рук Президента получили 8 человек. Теперь в стране на два народных артиста больше. Это Антон Кравченко и Тамара Миронова. Заслуженными артистами стали Александр Глазко, Руслан Чернецкий, Валерий Шмат. Обладатель Ордена Франциска Скорины – Вадим Яконюк. Медаль Скорины получил Владимир Андреенко. Каждому из них здесь, в фойе, посвящен отдельный стенд. Мы пообщались с обладателями наград.

Руслан Чернецкий, заслуженный артист Беларуси:

Награда, конечно, разумеется, оценка твоей деятельности, понятно. Но это тем самым и огромная ответственность. Как ни крути, даже больше, чем награда, ответственность. Потому что на тебя смотрят. В первую очередь, твой зритель, который тебя любит, слушает, прислушивается где-то, может быть, к тебе. Значит, ты должен подавать ему пример.

Вадим Яконюк, обладатель Ордена Франциска Скорины:

Такой праздник не может быть без культуры, без искусства, без представителей культуры и искусства. Потому что это день, когда мы отмечаем не просто свою независимость, а как бы вспоминаем всю историю. Очень важное слово: преемственность. Я думаю, что такой праздник, в любом случае, отражает преемственность поколений, нашу память и наш взгляд в будущее.