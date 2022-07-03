Президент – деятелям культуры: во многом от вас зависит, какой будет история нашей молодой независимой республики

Новости Беларуси. Внимание этого праздничного вечера приковано к одной из крупнейших театральных площадок Европы и архитектурному символу нашей столицы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большой театр оперы и балета – в военное время его едва не стерли с лица земли ударом авиабомбы, на руинах оккупанты устроили конюшню.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что вы сделали и то, что создаете сегодня, останется в истории. И во многом от вас зависит, какой она будет, эта история нашей молодой независимой республики. От вас зависит, продолжат ли в будущем белорусы так же гордиться своей страной, своим прошлым. Останется ли Беларусь самобытной, узнаваемой в мире, где на наших глазах стираются грани между национальными культурами. А главное, что сегодня особенно актуально, сохраним ли мы нашу уникальную национальную особенность, нравственную чистоту. Все это базовые ценности, на которых строится наше независимое государство. Я хочу поблагодарить тех, кто осознает свою ответственность. Именно ваши успехи, достижения дали повод для этой встречи. Я с огромным удовольствием поздравляю вас с государственным праздником, Днем Независимости Беларуси, и заслуженными наградами.