Прямой эфир

Президент – деятелям культуры: во многом от вас зависит, какой будет история нашей молодой независимой республики

03 июля 2022 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Внимание этого праздничного вечера приковано к одной из крупнейших театральных площадок Европы и архитектурному символу нашей столицы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большой театр оперы и балета – в военное время его едва не стерли с лица земли ударом авиабомбы, на руинах оккупанты устроили конюшню.  

Президент – деятелям культуры: во многом от вас зависит, какой будет история нашей молодой независимой республики-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что вы сделали и то, что создаете сегодня, останется в истории. И во многом от вас зависит, какой она будет, эта история нашей молодой независимой республики. От вас зависит, продолжат ли в будущем белорусы так же гордиться своей страной, своим прошлым. Останется ли Беларусь самобытной, узнаваемой в мире, где на наших глазах стираются грани между национальными культурами. А главное, что сегодня особенно актуально, сохраним ли мы нашу уникальную национальную особенность, нравственную чистоту. Все это базовые ценности, на которых строится наше независимое государство. Я хочу поблагодарить тех, кто осознает свою ответственность. Именно ваши успехи, достижения дали повод для этой встречи. Я с огромным удовольствием поздравляю вас с государственным праздником, Днем Независимости Беларуси, и заслуженными наградами.  

Лукашенко: «Где нет созидательной культуры, у людей никогда не будет вдохновения на развитие». Читайте здесь.  

# День Независимости # общество # Александр Лукашенко # Илона Волынец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Где нет созидательной культуры, у людей никогда не будет вдохновения на развитие»
03 июля 2022 18:20

Лукашенко: «Где нет созидательной культуры, у людей никогда не будет вдохновения на развитие»

Почему IX Форум регионов в Гродно – особенное событие и какой финансовый рекорд там поставили? Раскрываем все подробности
03 июля 2022 17:56

Почему IX Форум регионов в Гродно – особенное событие и какой финансовый рекорд там поставили? Раскрываем все подробности

«Если есть в политике дружба – она выглядит именно так». Психолог о правильном отношении между странами
03 июля 2022 17:54

«Если есть в политике дружба – она выглядит именно так». Психолог о правильном отношении между странами