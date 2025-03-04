Вольфович: белорусская милиция – это передовой отряд в структуре военной организации государства

Профессиональный праздник отмечают 4 марта люди высокого долга, которые круглосуточно на охране правопорядка. В Беларуси День милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул значимость труда правоохранителей.

Слова поздравления и благодарности в адрес действующих сотрудников и ветеранов, которые стояли у истоков правоохранительной системы, звучали и во Дворце Республики. Как завил во время торжественного собрания, посвященного Дню белорусской милиции, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, милиционеры во все времена самоотверженно выполняли свой долг.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Белорусская милиция – это передовой отряд в структуре военной организации государства. Который первым становится на защиту охраны правопорядка. Все, кто раньше выполнял задачи по охране правопорядка, кто раньше выполнял задачи, они действительно заслуживают особого уважения к себе. Низкий им поклон за это.