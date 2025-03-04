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Вольфович: белорусская милиция – это передовой отряд в структуре военной организации государства

04 марта 2025 19:45
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Профессиональный праздник отмечают 4 марта люди высокого долга, которые круглосуточно на охране правопорядка. В Беларуси День милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул значимость труда правоохранителей.

Вольфович: белорусская милиция – это передовой отряд в структуре военной организации государства-2

Слова поздравления и благодарности в адрес действующих сотрудников и ветеранов, которые стояли у истоков правоохранительной системы, звучали и во Дворце Республики. Как завил во время торжественного собрания, посвященного Дню белорусской милиции, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, милиционеры во все времена самоотверженно выполняли свой долг.

Вольфович: белорусская милиция – это передовой отряд в структуре военной организации государства-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Белорусская милиция – это передовой отряд в структуре военной организации государства. Который первым становится на защиту охраны правопорядка. Все, кто раньше выполнял задачи по охране правопорядка, кто раньше выполнял задачи, они действительно заслуживают особого уважения к себе. Низкий им поклон за это.

Вольфович: белорусская милиция – это передовой отряд в структуре военной организации государства-6

Сегодня мы получили очень большую награду для всей нашей семьи, так как мы являемся династией, которая служит в органах внутренних дел 66 лет. От всей семьи хотел поздравить всех сотрудников органов внутренних дел.

Кубраков: мы чтим память о коллегах, которые отдали жизни, обеспечивая безопасность наших граждан.

# МВД Беларуси # Александр Вольфович # Праздничные даты

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