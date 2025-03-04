Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов милиции с профессиональным праздником

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Ежедневно Вы противостоите преступности, защищаете права граждан, зачастую рискуя собственными жизнями. Во многом благодаря Вашему профессионализму, готовности действовать и брать на себя ответственность за сохранение законности и порядка в обществе мы сохраняем в стране мир и стабильность.

Результат службы наших правоохранителей – атмосфера безопасности, созданная в Беларуси. Возможность спокойно гулять по вечерам и не переживать за детей, играющих на улице – итог их самоотверженного труда. Упорядоченное дорожное движение, тишина во дворах наших домов, четко работающая паспортная система, надежный заслон для любых возмутителей покоя – это все тоже дело их рук.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Вы знаете, оценку нам всегда дает население Республики Беларусь, гости, которые приезжают в нашу страну. Но я могу сказать, что касается динамики преступности, то она снижается. И за 10 последние лет она достигла самого минимума. На сегодняшний день на 100 тысяч населения Республики Беларусь совершается чуть больше 700 преступлений. Это, еще раз повторю, самый минимум за последние 10 лет. Но хочу сказать, что за каждой цифрой стоит огромный труд.

Сегодня первоочередное внимание правоохранителей – борьбе с распространением наркотиков, преступлениями против личности, а также пресечению терроризма и экстремизма. Под особым контролем дети и недопущение их вовлечения в противоправную деятельность.