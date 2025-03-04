Кубраков: мы чтим память о коллегах, которые отдали жизни, обеспечивая безопасность наших граждан

Профессиональный праздник 4 марта отмечают люди высокого долга, которые круглосуточно на охране правопорядка. В Беларуси День милиции. Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результат службы наших правоохранителей – атмосфера безопасности, созданная в Беларуси. Возможность спокойно гулять по вечерам и не переживать за детей, играющих на улице – итог их самоотверженного труда. Упорядоченное дорожное движение, тишина во дворах наших домов, четко работающая паспортная система, надежный заслон для любых возмутителей покоя – это все тоже дело их рук. Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов милиции с профессиональным праздником. Праздник, посвященный сотрудникам органов внутренних дел страны, – важная дата в календаре правоохранительных органов. Она символизирует признание заслуг сотрудников МВД в обеспечении правопорядка и безопасности граждан. Праздничное утро началось с традиционного митинга, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Цветы к памятнику возложили руководство и личный состав МВД, курсанты и близкие тех, кто отдал свою жизнь за нашу безопасность.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Это самое главное мероприятие. Мы чтим память о наших коллегах, которые отдали самое дорогое, что есть у человека в своей жизни, обеспечивая безопасность наших граждан. Всех от всей души хочу поздравить с этим замечательным праздником, пожелать моим коллегам, сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск, чтобы они всегда возвращались домой живыми и здоровыми.

Алла Плуц, дочь погибшего милиционера:

Выехав на задержание, на сработку с водителем, было ограбление магазина. Вдвоем выехали, вышли. Преступник начал стрелять, ранил смертельно. К сожалению, и водитель, и мой отец по дороге в больницу скончались. Печальное событие, но оно наложило опечаток на последующую жизнь, потому что эта ситуация привела меня служить в органы внутренних дел. Потом я служила и в милиции, сейчас – в Следственном комитете.

На подвигах и безупречной службе старшего поколения воспитывается молодежь. Преемники традиций милицейской службы в одном ряду с теми, кто ежедневно обеспечивает общественный порядок.