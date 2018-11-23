«Войти в новый год без хвостов»: какие проблемы строительной отрасли Беларуси поручил решить Президент?

Новости Беларуси. Как изменить ситуацию в строительной отрасли – главная тема большой дискуссии во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На республиканском семинаре-совещании с участием Президента здесь собрались министры, топ-менеджеры строительных организаций, губернаторы, правительство, руководители банков, профсоюзов и общественных объединений, ректоры вузов. В общем, все, от кого зависят варианты решения квартирного вопроса.

Тем для дискуссии оказалось немало, в том числе и непростых. Кроме пресловутых цен, качества и сроков возведения жилья – коррупция и спекуляция в строительной отрасли, бумажная волокита, долгострои, проектирование, строительные недоделки, отток квалифицированных кадров и сокращение строй-организаций. Вопросы давние, и на них не раз обращал внимание Президент. Что же в сухом остатке? Завершить строительство всех долгостроев до середины 2019-го, за два года ликвидировать очередь среди многодетных семей, больше строить арендного жилья. Ну и, конечно, все те же пресловутые цена-качество. Президент требует всех сосредоточиться на том, что волнует каждого белоруса. Большой репортаж Екатерины Жиляниной.

Строительная отрасль – одна из ключевых в народном хозяйстве. В структуре нашего ВВП раньше занимала порядка 10 %, но настали кризисные для строителей времена и показатель упал вдвое. Почти 40 % организаций стали убыточными. Екатерина Жилянина, СТВ:

Стоит отметить, что причины для ухудшения были: инвестиции сокращались, экспорт снижался, объекты замораживались, мощности падали. Меньше работы – меньше прибыль, доходы сотрудников. Отток кадров. В общем, ситуация была близка к критической. Отрасль несколько лет к ряду стагнировала и никак не могла выполнить годовые прогнозные показатели. С начала 2018 года наметилось оживление, но недостаточное, чтобы сократить отставание.

На семинаре в Минске в эти дни обсуждали ставшие хроническими проблемы отрасли, искали пути их решения. Пленарное заседание прошло с участием Президента. Отрасль ключевая – совещание масштабное, 250 специалистов. Кстати, традиция проводить коллективный мозговой штурм будет продолжаться и впредь. Приоритетные темы будут выбирать раз-два в год. Пять лет назад был принят ряд мер по развитию строительного комплекса. Но желаемого результата до сих пор не достигли. Бюрократию не искоренили, а это в том числе затянутые сроки. Не соответствуют требованиям потребителей и главные составляющие – цена-качество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне очень часто предлагали: давайте ликвидируем Министерство строительства, Министерство строительство и коммуналка у нас в одном ведомстве, давайте это министерство ликвидируем и так далее. Но посмотрите на структуру жалоб, с которыми обращаются в различные органы власти. Строительство и коммуналка в жалобах наших людей занимают первые строчки. В этой ситуации я не могу пойти на такую непонятную реформу и ликвидировать те группы специалистов, те министерства, которые должны решать эти проблемы и реагировать на те недостатки, которые указывают нам люди в своих жалобах и обращениях. Александр Лукашенко назвал две главные проблемы строительной отрасли Беларуси Пять лет назад в стране остро стояла проблема долгостроев, их было почти 300. Тогда приняли соответствующие решения. На данный момент осталось 35 «незавершенок» (а ведь не должно быть ни одной). Президент назвал крайний срок – июнь 2019. Контроль на местной власти.

Александр Лукашенко:

Когда мы пять лет назад проводили подобное совещание, у нас, по-моему, больше 300 домов строилось с превышением нормативных сроков. Даже не с превышением, это просто превратилось в долгострои. Более того, у людей взяли деньги, непонятно куда эти деньги подевали (некоторые вывели за границу), а жилье не построили. И таких было более 300 домов. Сейчас их 35. Почему снова появляются «незавершенки» и почему, Сергей Николаевич, к этому совещанию вы не закончили строительство этих домов? Это говорит о вашей безответственности – тех, кто отвечает за строительный комплекс и правительства. Как можно прийти к Президенту с такими хвостами? Совсем недавно Президенту доложили о вопиющем факте. Александр Лукашенко негативно высказался о фактах перепродаж квартир в Минске Вряд ли нужно объяснять, что порядок должен быть наведен, а второго шанса не будет. Для министра – он в должности с августа 2018 года – первый такой серьезный разговор о зоне ответственности.

Дмитрий Микуленок, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Мы хотим не количественный рывок совершить, а качественный. То есть к потребителю так называемую кастомизацию применить, учитывая реальные потребности потребителя. Сейчас есть потребность в квартирах так называемых оптимизированных площадей. Мы это видим, готовим такие предложения. Строительство жилья – индикатор не только развития отрасли, но и в целом экономической ситуации в стране. С января по октябрь 2018 года в стране в эксплуатацию ввели 3 миллиона квадратных метров общей площади, из них около 40 % – для нуждающихся. Для сравнения: раньше за год строили до 7 миллионов. Президент Беларуси: Ставлю задачу увеличить объёмы строительства жилья для многодетных Доступные условия – очень действенный способ стимулировать жилую застройку. Ипотека, дешевые кредиты. Некоторые инструменты уже предложили, над остальными продолжают работать. Собственно, снижение стоимости – один из приоритетов. Требование: квадратный метр с господдержкой по цене не выше среднемесячной зарплаты.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

В настоящее время ключевой инструмент у нас – указ № 240. Это, по сути, первый год, когда он начал активно работать. Порядка 600 миллионов рублей наши банки уже заявили именно на поддержку этого инструмента, он очень хорошо идет. Появилась узнаваемость у граждан, и я думаю, что в ближайший год-два он остается все-таки приоритетным. По мере стабилизации макроэкономических параметров, в первую очередь инфляции и процентной ставки, мы будем развивать, естественно, такие формы как ипотека и безналичные жилищные субсидии. По мнению специалистов, предпосылки для снижения стоимости квадратного метра в стране есть. Есть у застройщиков и резервы для минимизации себестоимости.

Продолжат строить арендное жилье. Рынок здесь развивается медленно, в то время как в Минске на одну такую квартиру порой претендуют чуть ли не двести человек. В финансировании арендного жилья должны участвовать предприятия. Пожалуй, самое актуальное веяние времени – малоэтажная и индивидуальная застройка. Как раз на днях на одном предприятии озвучили хорошую новость: типовое строительство позволит довести стоимость до 400 долларов за квадратный метр. Такое жилье не только дань моде, но и комфорт.

От аукционов по земельным участкам планируют перейти к продаже готовых типовых строений. Продукт с высокой добавленной стоимостью и единый застройщик с низкой себестоимостью – как говорится, два в одном. Уютные современные кварталы по типовым проектам планируют возводить и в столичном регионе, и по всей Беларуси. Пилотные проекты появятся сразу в нескольких местах – поселок Солнечный, Орша. Президент затронул и тему инфраструктуры. Дороги – с опережением, а вот твердое покрытие на них, электричество, газ – сообща с владельцами. Прозвучало даже предложение закрепить это законодательно. Но Президент считает, что нельзя спешить, подходить к решению нужно с учетом интересов и возможностей людей.

Александр Лукашенко:

Мы же видим, как вокруг Минска для большинства крупных городов раздали участки. Многие дома на них до сих пор в лучшем случае под крышей стоят. Некоторые из районов усадебной застройки смотрятся неприглядно и, как правило, не в людях проблема. Это местные власти не могу обеспечить строительство необходимой инфраструктуры. Так быть не должно. При этом помните, что коль мы дали земельный участок, особенно в радиусе 50, а то и 100 километров вокруг Минска, там не бедные люди. Поэтому строить водоотведение, водоснабжение, газифицировать, линии электропередач и дороги вы должны вместе с ними. Нельзя это все строить только за счет бюджета.

Да, прежде чем выводить людей на какую-то, как строители говорят, карту для застройки в 10-20 домов, как это Шорец уже, наверное, три года телепается возле кольцевой дороги, надо разделить это на участки и подвести дорогу, чтобы люди, или застройщик, или подрядчик могли строить эти дома. А дальше договаривайтесь с людьми, сколько они внесут денег для того, чтобы подвести дорогу с твердым покрытием, линию электропередач, газифицировать и так далее.

Я это говорю потому, что ко мне посыпались уже обращения: разрешите из бюджета взять миллионы рублей для того, чтобы богатым людям в Царском Селе построить дороги и все прочее. Таких разрешений не будет. Будьте наконец-то губернаторы и предрайисполкомов разумными, рачительными хозяевами. Там, где можно подключить человека, – подключайте, пусть финансирует. Где невозможно – стройте. Обустройство придворовой территории, детской площадки, озеленение. Никаких каменных джунглей, в которых нет условий для жизни. Без учета этих требований проектирования быть не должно.

Николай Милошевский, генеральный директор ОАО «МАПИД»:

Наши проектанты, наше проектное бюро всевозможные идеи генерирует. Наработки, которые есть в мире, стараемся максимально внедрить у себя для того, чтобы предоставить рынку, человеку достойное, комфортное жилье.

Отличный пример недалеко от Минска – Новая Боровая. Функционально, удобно и красиво. Привлекать условиями должна не только и не столько столица: особое внимание – городам-спутникам. Реализация проектов пока идет не теми темпами, так что объемы строительства увеличат. Но для того, чтобы больше возводить, нужны кадры, сегодняшняя ахиллесова пята белорусского строительства. По некоторым данным 50 тысяч специалистов уже уехали за рубеж. Вернуть их предлагают в том числе повышением зарплаты.

Александр Лукашенко:

Прекратите плакать о недостатке хороших специалистов, путь один – платите им нормально. Сократите на 1,5-2% себестоимость по другим статьям и отдайте эти деньги строителям. Другого пути нет. И вообще, надо посмотреть, как со стороны Президента проконтролировать решение этой задачи. Не будет людей, специалистов, не заставим работать руководителей строительных организаций – вы сами понимаете, ничего не будет. Некоторым строительным специальностям доходы увеличить хотят до 30 %. Кроме того, подравнять обещают заработки в столице и регионах. И вообще подтянуть их к соседним странам, вернуть на уровень 2013-го года.

Александр Лукашенко:

Сократите и эти 1,5-2 % отдайте дефицитным рабочим. Это же небольшие деньги. Что, их там у вас десятки тысяч, этих плотников, плиточников и газосварщиков? Да нет, таких людей у вас немного – поднимите им зарплату. Организаторам главным, прорабам или мастерам (я не знаю, кто там у вас сейчас главный). Лучше их поощрите, это элементарно делается. Поверьте, главная – да вы, наверное, сами это знаете – проблема в нашем строительном комплексе, как и в сельском хозяйстве, промышленности, связи, транспорте – это руководители. Есть хороший руководить – будет толк, нет руководителя – не будет толку.

Работать за рубежом не запрещают. Меры направлены на то, чтобы заинтересовать вернуться. Уехавший строитель оставляет дома семью под защитой государства. Почему в таком случае они пользуются теми же услугами бесплатно, что и родные строителя, который платит здесь налоги и работает в интересах страны? Взять те же тарифы: с валютной получки вполне можно оплатить 100 % затрат.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:

Поднимался вопрос с повышением заработной платы. Посмотреть необходимо, допустим, какие-то конкретные тарифы. Александр Лукашенко:

А вы всех знаете строителей, которые выезжают на заработки? Мы можем установить таких людей? Анатолий Лис:

Да. Александр Лукашенко:

Ну, так доведите им еще и тарифы до 100 %.

Анатолий Лис:

Мы об этом и говорим. И сегодня то, что их семьи надо здесь кормить нам и бесплатно обеспечивать… Александр Лукашенко:

Да бесплатно все. Конечно, он нам на плечи бросил семью. Мы – образование бесплатное, здравоохранение бесплатное, на руках носим, возимся, тарифы 70-80 % платит по ЖКУ и так далее. А он поехал на заработки. Хорошо, езжай. Мы будем делать все, чтобы он остался, и зарплату, об этом сказали. Но давайте мы ему предложим: заработал денежки большие – заплати. Ну, не можем мы заставить – дети не виноваты – образование, лечить детей. Жена здесь работает, получает. А ты обратился в медпункт или больницу – заплати. У нас же как получается? Он там работает (даже ко мне часто обращаются люди по серьезным вопросам), он там получил заразу, травму, болезнь, а к нам едет сюда лечиться, потому что у нас дешево. Поэтому ЖКУ и лечение, пожалуйста, коль мы их знаем. Перешел сюда работать – все, мы тебя снимаем с учета, живешь как гражданин Беларуси.

Давайте, на местах сделайте это сами. Не ждите, что вам Румас принесет на тарелочке решение этого вопроса. А мы посмотрим, как они решат. И будет хороший стимул рыночным образом: вы выбрали эту дорогу в жизни. Если уж работают наши строители на внешних площадках, то в штате наших же предприятий. То есть экспорт и еще раз экспорт. И услуг, и строительных материалов. Около 40 % стройматериалов мы так или иначе поставляем за рубеж. Но отдача не слишком большая. Торговля на внешних рынках должна быть прозрачной, а посредники – исключены. Импорт же нужно свести к минимуму. В стране производители цемента работают не на полную мощность, а товара в летний период – парадокс – не хватает.

Особый разговор о стекольной отрасли. У нее по прогнозам большие перспективы, поэтому есть острая потребность в кальцинированной соде. На совещании даже сравнили этот компонент с инсулином для диабетиков. В общем, есть наработки по строительству еще одного предприятия. Александр Лукашенко:

Из пяти стеклотарных заводов в стране осталось три, да и те не загружены. Или у нас нет потребности в таре? А может, ответственным чиновникам легче купить бутылку или банку в России и Украине, заплатив за это валютой и в карман положив какие-то деньги? Принимайте любые решения, но чтобы мы прежде всего выпускали и затаривали напитки и прочее в свою стеклотару. Поручаю Минстройархитектуры совместно с Белгоспищепромом и Минсельхозпродом незамедлительно принять меры по минимизации закупок стеклянной тары за рубежом и загрузке наших заводов.

Многие наши предприятия прошли модернизацию. На них, конечно, давит кредитная нагрузка. Но выводить их на успешную работу нужно. Прежде всего на это надо настраиваться. Приватизировать все подряд сложные производства – не выход. Александр Лукашенко:

Красносельский, по-моему, цементный завод. Сегодня все ходят вокруг Дворца Независимости и просят: давайте быстрей продадим его. Слушайте, мы же модернизировали это предприятие. Восстановите его работу как следует, сделайте прибыльным, тогда будем продавать. Тогда оно чего-то стоить будет. А сейчас кто за него что заплатит? Может, кому-то интересно его быстрее сбыть? Точно так было с «Гомельстеклом», когда я разговаривать запретил на эту тему. И вы мне уже пишете, что «Гомельстекло» поднимается, даже поднялось с колен. Так вот забудьте про эту приватизацию. Сначала эффективная работа предприятия, а потом будем думать, как и кому его продать. Продать, а не отдать.

Мы готовы продать все, не вопрос. Вопрос в цене. А еще раньше надо ответить, надо ли нам это. Если мы примем решение, что нам надо что-то продать, в том числе и иностранному инвестору, критерии понятны. Первый критерий это цена. И что будет после этого. А разговаривать с инвестором, когда они к нам приходят и говорят: «Вы знаете, вот предприятие нас очень интересует. Но половину людей мы завтра увольняем с этого предприятия». Я спрашиваю: «И что мне делать с этими людьми?» Ответа нет. Я им говорю: «До свидания». Нам такие предложения не нужны, главное – это люди. Для того, чтобы исключить финансовые сюрпризы, распространять будут контрактную систему. То есть работа по документам с четко прописанными условиями. Возникают денежные нюансы в системе взаиморасчетов. И здесь есть однозначная позиция.

Александр Лукашенко:

Поручение премьер-министру: в течение 2019 года решить проблему взаиморасчетов. И не только в строительной сфере. Вы финансист, банкир бывший. Знаете, как это делать и по своей прежней работе вице-премьером. В 2019 нужно решить эту проблему. А то, что не нужно, останется за чертой, мы определимся вместе. Но желательно, чтобы то, что не можно и то, что вы не решите, было как исключение.

Хорошо, что вы начали эту работу и уже отдали (я имею ввиду правительство) поручение Минфину и другим. Это важнейший вопрос. Напрягайте там, снизу, руководителей, чтобы не было повадно. Это же не вы с Румасом и не я создали эту проблему взаиморасчетов. Они же создали ее сами. Так вот разденьте их наголо в зиму, и пусть начинают рассчитываться. По итогам дискуссии к проектировщикам выработают единые требования, появятся простые и понятные нормативы. Пока что они зачастую работают слишком долго и не всегда качественно. Нужны новые технологии, информационные в том числе.

IT-страна просто не может игнорировать очевидные тенденции, так что решение взять курс на цифровизацию отрасли и ускорить темпы было принято несколько лет назад. Только электронный документооборот, а вскоре появится единый строительный портал. Все лишнее в процессе проектирования и строительства вообще нужно убрать. Гибкие и упрощенные нормы, приближенные к передовым европейским стандартам, но ответственность соответствующая.

Игорь Лишай, директор РУП «Стройтехнорм»:

Было много сказано и вами, и министром о зарегулированности, о необходимости наделения министерства правом принятия нормативных документов (технических). И это действительно нужно сделать, потому что сегодня эта проблема есть. Единственное, я хотел бы все-таки обозначить здесь один вопрос. Это то, что без корректировки смежного законодательства с законом об архитектурной и градостроительной деятельности (я имею в виду закон о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об охране окружающей среды) мы вопрос об установлении к строительству различными ведомствами требований, которые накладываются друг на друга, не решим.

Александр Лукашенко:

Министр по чрезвычайным ситуациям здесь? Я же вам поручал в прошлый раз убрать все лишнее и не мешать людям жить. Человек, который занимается (научно-проектно-производственная организация) наукой, проектированием и производством – вы слышите, что он говорит? У вас до 1 января срок. Передайте министру, если он хочет работать. Ответственность перед людьми должны чувствовать и сами застройщики. И все, абсолютно все участники строительного комплекса должны быть нацелены на результат. Отрасль ключевая, так что немедленное выполнение принятых решений отразится не только на ней, но и на всей стране.

Александр Лукашенко:

Не затягивайте. До первого числа мы должны решить все проблемы, которые только можно решить, чтобы войти в новый год без этих хвостов. Максимум в первом квартале те вопросы, которые в длинную надо решить, мы должны решить. И последнее – 35 домов этих, которые нужно решить за первые полгода. Все. Это то, что касается правительства и министерств. Второй уровень – коммунальные предприятия. Не ждите каких-то дополнительных указаний, мы с вами договорились, пока мы будем тут что-то прописывать или нормативно-правовую базу регулировать. А министру просто мой совет: посмотрите на свои организации. Посмотрите, почему эти работают нормально, а те хромают и работают убыточно. Посмотрите на этих руководителей. Ну и я еще раз говорю: если мы решим эти вопросы, которые были подняты (а их не масса, как это было пять лет назад), тогда руководителям не на что будет ссылаться.