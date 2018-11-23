Места в Минске, которые посещал подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд

Первое время Ли Харви Освальд проводит в самом сердце белорусской столицы. Заморского гостя на два месяца приютят самые фешенебельные, по тем временам, номера гостиницы «Минск».

Артём Шклянко, ведущий специалист отдела продаж отеля «Минск»:

Мы поднялись на 4-ый этаж, на котором находятся два крыла. В левом крыле находится 453-ий номер, в котором проживал Ли Харви Освальд. Новенький отель задумывался, как визитная карточка страны, и считался одним из самых дорогих в Беларуси – в каждой комнате был и санузел, и телефон, и телевизор. На первом этаже – круглосуточный ресторан.

Из дневника Ли Харви Освальда:

8 января. Встречаюсь с мэром города, товарищ Шарапов. Он приветствует меня в Минске, обещает скоро бесплатную квартиру и предупреждает о некультурных людях, которые могут обидеть иностранца.

Освальда в Минске не обидят. А американская мечта начнёт сбываться уже на третий день. 11 января 1960 года Ли Харви Освальд официально выходит на работу. Иностранца пристроили на радиозавод. Здесь он отработает два года. «Ленивый, вообще, был. Из носа ещё сопли пустит». Что рассказывают о Ли Харви Освальде коллеги по радиозаводу Главный универмаг республики – одно из первых мест, которое Ли Харви Освальд видит в Минске.

Для импозантного иностранца в местечковом, по американским меркам, городе шоппинг стал самым быстрым способом отвести душу.

Из рассекреченных отчётов КГБ СССР:

В 11:00 Ли Харви вышел из гостиницы «Минск» и пошёл в ГУМ. Там зашёл в отдел электротоваров, что-то спросил у продавца, достал из кармана деньги и пошёл к кассе. Ни за что не заплатил, положил деньги обратно в карман и начал ходить по первому этажу универмага туда-сюда, разглядывая разные товары. Крупнейший магазин в республике открылся в новом здании в ноябре 1951 года.

И хоть универмаг в голове советского обывателя ассоциировался с музеем или дворцом, величественная архитектура и помпезные витражи, на самом деле, были лишь витриной. Магазин, по сути, тоже являл собой квинтэссенцию советской торговли: дефицит, карточки и предзаказ!