«Должен быть результат». Александр Лукашенко раскритиковал состояние дел в строительной отрасли страны

Новости Беларуси. Коррупция и спекуляция в строительной отрасли, бумажная волокита, долгострои, некачественное проектирование, строительные недоделки, отток квалифицированных кадров и сокращение стройорганизаций. Принимая участие в работе семинара по повышению эффективности строительного комплекса, Президент жестко раскритиковал состояние дел в отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возведение жилья с 2014 по 2017 год сократилось в два раза – до 4 миллионов квадратных метров в год. Оставляет желать лучшего и цена квадратного метра. Зачастую на стоимость влияет длинная цепь перекупщиков и коррупционных схем. Глава государства требует строительную отрасль перевести на военные рельсы. Слишком много нареканий населения связано именно со строительным комплексом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы собрались сюда не для того, чтобы поставить галочку где-то в документах, остаться в истории, что мы в очередной раз организовали такое крупное мероприятие по животрепещущим вопросам нашего государства. Должен быть результат. А для того, чтобы был результат, мы должны сегодня ответить на ряд вопросов, которые ну просто вопиют в этой сфере. И много времени для того, чтобы увидеть эти вопросы, не надо. Первое – это цена строительства. Главный вопрос и только потому, что к нему постоянно нас обращает население и юридические лица – это цена строительства. Отсюда и цена и работа проектных организаций. Всё в комплексе. Второй вопрос, очень важный, который вытекает в этом комплексе, – это качество. Посмотрите, сколько нареканий и жалоб со стороны людей и производственников, которые решили построить какой-то производственный цех или предприятие, на качество работ наших строителей. Огромное количество. И вопрос здесь не только и, может быть, не столько в том, что у нас, как часто строители говорят, кадров не хватает. Лучшие специалисты уехали. У нас отвратительно управляют руководители и специалисты трестов, компаний и предприятий строительных своими подразделениями.

Еще пять лет назад в Беларуси приняли новую нормативную базу, выявили недостатки, убрали бюрократическую волокиту. Но проблемы до сих пор не решены. Сегодня глава государства дал поручения по восьми основным направлениям, в том числе повышение зарплаты для строителей, снижение себестоимости работ, увеличение экспорта услуг и регулирование цены квадратного метра – не более средней зарплаты по стране. За исполнение всех требований Президента персональную ответственность будут нести чиновники.