«Должен быть результат». Александр Лукашенко раскритиковал состояние дел в строительной отрасли страны
Новости Беларуси. Коррупция и спекуляция в строительной отрасли, бумажная волокита, долгострои, некачественное проектирование, строительные недоделки, отток квалифицированных кадров и сокращение стройорганизаций. Принимая участие в работе семинара по повышению эффективности строительного комплекса, Президент жестко раскритиковал состояние дел в отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возведение жилья с 2014 по 2017 год сократилось в два раза – до 4 миллионов квадратных метров в год. Оставляет желать лучшего и цена квадратного метра. Зачастую на стоимость влияет длинная цепь перекупщиков и коррупционных схем.
Глава государства требует строительную отрасль перевести на военные рельсы. Слишком много нареканий населения связано именно со строительным комплексом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы собрались сюда не для того, чтобы поставить галочку где-то в документах, остаться в истории, что мы в очередной раз организовали такое крупное мероприятие по животрепещущим вопросам нашего государства. Должен быть результат. А для того, чтобы был результат, мы должны сегодня ответить на ряд вопросов, которые ну просто вопиют в этой сфере. И много времени для того, чтобы увидеть эти вопросы, не надо.
Первое – это цена строительства. Главный вопрос и только потому, что к нему постоянно нас обращает население и юридические лица – это цена строительства. Отсюда и цена и работа проектных организаций. Всё в комплексе.
Второй вопрос, очень важный, который вытекает в этом комплексе, – это качество. Посмотрите, сколько нареканий и жалоб со стороны людей и производственников, которые решили построить какой-то производственный цех или предприятие, на качество работ наших строителей. Огромное количество. И вопрос здесь не только и, может быть, не столько в том, что у нас, как часто строители говорят, кадров не хватает. Лучшие специалисты уехали. У нас отвратительно управляют руководители и специалисты трестов, компаний и предприятий строительных своими подразделениями.
Еще пять лет назад в Беларуси приняли новую нормативную базу, выявили недостатки, убрали бюрократическую волокиту. Но проблемы до сих пор не решены. Сегодня глава государства дал поручения по восьми основным направлениям, в том числе повышение зарплаты для строителей, снижение себестоимости работ, увеличение экспорта услуг и регулирование цены квадратного метра – не более средней зарплаты по стране. За исполнение всех требований Президента персональную ответственность будут нести чиновники.
Александр Лукашенко:
Прекратите плакать о недостатке хороших специалистов. Путь один – платите им нормально. Сократите на 1,5-2 % себестоимость по другим статьям и отдайте эти деньги строителям. Другого пути нет. И вообще, надо посмотреть, как со стороны Президента проконтролировать решение этой задачи. Не будет людей, специалистов, не заставим работать руководителей строительных организаций, вы сами понимаете, ни черта не будет.
До этого подобные семинары прошли по вопросам ЖКХ и аграрной отрасли. Такие массовые интеллектуальные штурмы будут проводить и дальше по самым животрепещущим темам для страны как минимум раз в полгода. Но главное, что Президент требует от таких встреч – результат и практическую пользу.