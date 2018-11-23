«Ленивый, вообще, был. Из носа ещё сопли пустит». Что рассказывают о Ли Харви Освальде коллеги по радиозаводу

11 января 1960 года Ли Харви Освальд официально выходит на работу в Минске. Иностранца пристроили на радиозавод. Здесь он отработает два года.

Игорь Вержбалович, коллега Ли Харви Освальда по радиозаводу:

Звонит начальник цеха: «На проходной тебя ждут». Я говорю: «А кто меня ждёт?» «Там асфальт». Говорю: «Мы асфальт не заказывали». Оказывается, его фамилия – Освальд. Чудаковатого американца определяют не куда-нибудь, а в опытный цех – слесарем.

Эрнст Титовец, профессор, доктор биологических наук, друг Ли Харви Освальда:

Там уже работали и на военных. Они делали измерители для радиочастоты, для контроля работы радиолокационных устройств. С первых дней коллеги засыпают Освальда вопросами. Он, кажется, впервые в жизни оказывается в центре неподдельного внимания и становится «суперзвездой». Ли с одинаковой охотой рассказывает и про кока-колу, и про небоскрёбы. Правда, на предложение властей выступить на митинге почему-то с ходу отвечает вежливым отказом.

Галина Маковская, коллега Ли Харви Освальда по радиозаводу:

Мы его все окружили, расспрашивали. Он сидит – ничего, как не понимает. Мужики показывают: «Коровы есть у вас там?» Он понял: «Да». Так вот и всё. Работа иностранцу досталась и впрямь непыльная, но несмотря на привилегии, особого усердия, со слов коллег, он никогда не проявлял.

Эрнст Титовец:

Он, кстати, бастовал на радиозаводе, требовал повышения механизации. Сидел с ногами на столе, не работал. Галина Маковская:

Он ничего не умел делать. Вообще, сядет, целый день и просиживал. Ленивый, вообще, был. Совсем неповоротливый. Из носа ещё сопли пустит.

Первые впечатления про работу Ли Харви Освальд запишет в дневник, в январе 1960 года. Из воспоминаний Ли Харви Освальда:

«Работаю, как рабочий по металлу, «проверяльщик», зарплата – 700 рублей в месяц, работа лёгкая, быстро учу русский. Все относятся дружески и по-доброму».

Коллеги по цеху и тогда, и сейчас недоумевают – как иностранца, а тем более, американца, так спокойно устроили на работу, а тем более, такую! Что ни говори, а радиозавод по меркам тех лет – объект уж если не стратегический, то режимный точно.