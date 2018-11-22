В Беларуси будет дешеветь жильё в районах индивидуальной застройки

Новости Беларуси. В ближайшие годы в стране может появиться и новый инструмент кредитования – ипотека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как повысить эффективность стройкомплекса Беларуси обсудят на семинаре-совещании с участием Президента Новые рецепты в строительной отрасли 22 ноября обсуждали в Минске на республиканском семинаре-совещании.

Технологии панельного домостроения предлагают как государственные компании, так и частные фирмы. Современные белорусские коттеджи энергоэффективны и выполнены с применением новых строительных материалов, пользуются спросом у зарубежных покупателей. Задача на отечественном рынке – такой вид жилья сделать более доступным.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:

Дома построены в панельном исполнении. Они имеют достаточно доступную стоимость. Фактически уже в готовом исполнении это стоимость в эквиваленте порядка 400 долларов. Но это пока дома находятся в индивидуальном исполнении. Когда мы будем переходить на серию, будем еще снижать эту цену для того, чтобы максимально сделать индивидуальные дома доступными для населения. Индивидуальную застройку будут развивать в границах населенных пунктов с готовой инфраструктурой, а для отопления активно использовать электроэнергию.