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В Беларуси будет дешеветь жильё в районах индивидуальной застройки

22 ноября 2018 20:10
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Новости Беларуси. В ближайшие годы в стране может появиться и новый инструмент кредитования – ипотека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Новые рецепты в строительной отрасли 22 ноября обсуждали в Минске на республиканском семинаре-совещании.

В Беларуси будет дешеветь жильё в районах индивидуальной застройки -1

Технологии панельного домостроения предлагают как государственные компании, так и частные фирмы. Современные белорусские коттеджи энергоэффективны и выполнены с применением новых строительных материалов, пользуются спросом у зарубежных покупателей. Задача на отечественном рынке – такой вид жилья сделать более доступным.

В Беларуси будет дешеветь жильё в районах индивидуальной застройки -4

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Дома построены в панельном исполнении. Они имеют достаточно доступную стоимость. Фактически уже в готовом исполнении это стоимость в эквиваленте порядка 400 долларов. Но это пока дома находятся в индивидуальном исполнении. Когда мы будем переходить на серию, будем еще снижать эту цену для того, чтобы максимально сделать индивидуальные дома доступными для населения.

Индивидуальную застройку будут развивать в границах населенных пунктов с готовой инфраструктурой, а для отопления активно использовать электроэнергию.

В Беларуси будет дешеветь жильё в районах индивидуальной застройки -7

С учетом введения отечественной АЭС тарифы на киловатты для белорусов должны уменьшиться. Эффективное применение электрической энергии – задача, поставленная Президентом правительству. В стране планируют ввести единый тариф на электричество. Это позволит снизить себестоимость строительства индивидуального жилья.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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