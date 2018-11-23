Александр Лукашенко негативно высказался о фактах перепродаж квартир в Минске

Оставляют желать лучшего и цены на жилье. Зачастую на стоимость «квадрата» влияет длинная цепь перекупщиков и коррупционных схем. Землю под строительство следует выделять только для предприятий, которые имеют свои мощности и квалифицированные кадры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ко мне обратился руководитель одного из предприятий: «Дайте мне землю в Минске или где-то, я построю дома. Я произвожу эти комплектующие панели и так далее. Я построю за 600-650 долларов». Вы помните, это совещание проходило. Поручаю Мингорисполкому. Вы рассмотрите. Пишут мне: «Да что вы, Александр Григорьевич! Это же будет коррупция, сплошная коррупция – нельзя этим путем идти». Как здесь может быть коррупция, если горисполком будет фактически строить и продавать жилье? Хотите – продадите по рыночной стоимости, хотите – малообеспеченных, многодетных туда поселите. И я принял тогда решение – будем строить.

Недавно мне докладывают: то ли в очереди, то ли уже готовые квартиры по 650 долларов построили. Ну и люди стоят в очереди, чтобы купить это жилье. Приходит один курносый или вдвоем, покупают аж 64 квартиры – никого это не настораживает – и на завтра перепродают. 54 или 56 успели продать квартир – уже по рыночной цене.