Президент Беларуси: Ставлю задачу увеличить объёмы строительства жилья для многодетных

Новости Беларуси. В Минске завершился семинар по повышению эффективности строительного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент раскритиковал состояние строительной отрасли Беларуси.
Возведение жилья с 2014 по 2017 год сократилось в два раза: до 4 миллионов квадратных метров в год. А вот очередь многодетных семей растет. В ожидании жилья – 25 тысяч таких семей. А между тем, Президент потребовал выполнить его поручение: для многодетных семей очередь на жилье – не более года.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Радоваться бы надо было, потому что решаем важнейшую демографическую задачу. А мы людям не можем в течение года, как было принято мною решение, выдать жилье.
За два последних года их количество увеличилось на 8,5 тысяч – этих самых многодетных. При этом повсеместно не выполняется поручение о направлении многодетных семей на строительство жилья в течение одного года. На начало 2018 года из 34 тысяч таких семей не направлены на строительство 25 тысяч, а почти 7 тысяч ожидают в очереди более трех лет. Такая ситуация недопустима. Поэтому ставлю задачу правительству совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом увеличить объемы строительства жилья для этой категории нуждающихся.
Вместе с банками определите необходимые источники финансирования. За два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года, как это предусмотрено указом № 13.
Александр Лукашенко негативно высказался о фактах перепродаж квартир в Минске
Еще пять лет назад в Беларуси приняли новую нормативную базу, выявили недостатки, убрали бюрократическую волокиту. Но проблемы до сих пор не решены.
Сегодня, 23 ноября, глава государства дал поручения по восьми основным направлениям, в том числе повышение зарплаты для строителей, снижение себестоимости работ, увеличение экспорта услуг и регулирование цены квадратного метра – не более средней зарплаты по стране. Не более – подчеркнул глава государства. На семинаре искали пути выхода из различных строительных проблем.
Не обошел вниманием Президент и озеленение новых кварталов, обеспечение жильем молодых строителей, внедрение новых технологий в строительстве.
До этого подобные семинары прошли по вопросам ЖКХ и аграрной отрасли. Такие массовые интеллектуальные штурмы будут проводить и дальше по самым животрепещущим темам для страны – как минимум раз в полгода. Но главное, что Президент требует от таких встреч – результат и практическую пользу.