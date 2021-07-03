Военрук в школе. Кто он и чему может научить поколение TikTok?

Новости Беларуси. В День Независимости в Молодечно работала выездная студия телеканала СТВ. Выбор этой локации неслучаен. В городе с более чем шестивековой историей есть улица 17 сентября. Дата стала символом 2021 года, который проходит в Беларуси под знаком народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская, ведущая:

Наш гость Арабей Игорь Игнатьевич – воин-интернационалист, заведующий народным музеем памяти воинов-интернационалистов средней школы № 14 Молодечно. Игорь Игнатьевич, мы познакомились с парнем по имени Алексей Николаев из Молодечно. Он прославился тем, что написал открытое письмо Ангеле Меркель. Мы расспросили у него, как родилась эта идея, как отреагировали его родители, его мама и что было потом. Зачем белорус написал письмо Ангеле Меркель и выложил его в интернет? Посмотрите, вот такая наша современная молодежь. Мне кажется, что мы воспитали достойную нацию.

Игорь Арабей, заведующий народным музеем памяти воинов-интернационалистов СШ № 14 Молодечно:

Посмотрел я его выступление, чувственное, эмоциональное – гордость берет. Вы знаете, оно своевременное, правильное. Очень хороший парень. Слова благодарности не только этому ребенку, но и его родителям, которые воспитали, и учителям, которые приняли участие в его обучении. Это выступление как пример, наверное, для его сверстников, для его молодежи. Просмотрел я это выступление – у нас хорошая молодежь, чувство гордости берет, чувство уверенности в будущем. Алена Родовская:

Игорь Игнатьевич, а вам не кажется, что настоящее воспитание и патриотизм рождаются там, где есть правильное и интересное преподавание истории в школах?

Игорь Арабей:

Абсолютно верно, это прежде всего и от семьи идет история, семейная история. И потом уже на государственном уровне в школе. Многие дети, особенно сейчас, в летний период, на туристско-краеведческой работе, путешествуют, делятся эмоциями, вовлекают один одного, и это такой положительный эффект, и как итог – любовь к своему родному краю, к своему региону. «Только ленивый не пытается решить задачу». Гендиректор завода металлоконструкций о работе, коллективе и проблемах Алена Родовская:

Вы много занимаетесь работой средней школы № 14, именно гражданским, правовым, патриотическим воспитанием школьников. По вашему мнению, нынешнее поколение, которое воспитано на TikTok, насколько оно отзывчиво, насколько понимает историю? Насколько вы видите, что они откликаются на то, что вы говорите? Потому что я знаю, что вы отличаетесь среди всех, что вы через личный пример, через личную историю рассказываете детям, что есть хорошо, что есть плохо и как надо поступать.

Игорь Арабей:

Одно дело, когда изучаем историю – они живут в гаджетах, в TikTok. И когда личным примером, чтобы не разрывалась связь поколений, общаешься с детьми, из своего личного опыта – то, что ты видел, то, что ты пережил, то, что ты знаешь, передаешь, ты видишь, как глаза светятся, как они на тебя внимательно смотрят, как они задают различные вопросы, и стараешься полностью. То, что ты пережил, те эмоции передать им. Дети эмоциональны, они это все правильно воспринимают. Алена Родовская:

Совсем недавно министр образования Игорь Карпенко сказал о том, что в новом учебном году будет введена должность военрука. Вы тоже занимаетесь военно-патриотическим воспитанием. О чем эта будет должность, как будут детям объяснять историю и как будут воспитывать патриотизм? Игорь Арабей:

2 тысячи должностей будет введено, руководители военно-патриотического воспитания. И я хочу сказать, это своевременное, правильное решение. Если правильный будет подбор кадров, придут люди с богатым жизненным опытом, которые учат на личном примере. Это люди дисциплинированные, это действительно люди-патриоты, которые служили государству. И это будет такой толчок в повышении качества нашего воспитания, нашей работы с детьми. И чувство уверенности есть, что у нас будет все хорошо в этом плане.

Алена Родовская:

Вы сами прошли войну в Афгане. Скажите, война – это страшно? Игорь Арабей:

Да, горе, несчастье, трагедия, сироты, вдовы, калеки – это очень. И вот мы детям рассказываем. Главную цель мы ставим – через 10-15 лет они будут стоять на нашем месте. Алена Родовская:

Об этом говорил и Президент, о том, что важно, чтобы вы сохранили то, что мы создавали четверть века. Игорь Арабей:

Абсолютно верно. Поэтому есть уверенность такая, что мы не только сохраним – я думаю, наша молодежь еще и приумножит это. В этом есть уверенность. И главное – передавать, чтобы мы жили в мирной, миролюбивой, спокойной стране.