Александр Лукашенко в Большом: мы должны удержать страну для тех, кто придёт на эту сцену и в эту политику

Новости Беларуси. Обращаясь в День Независимости к творческой интеллигенции в Большом театре, Александр Лукашенко затронул непростую тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент отметил, что в переломный для страны период не все люди искусства справились с информационным давлением. Глава государства призвал представителей белорусской культуры сохранять имидж и больше не совершать необдуманных шагов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мне доложили о Янки Купалы, о вас, это меня, честно говоря, не просто удивило, меня это убило на том этапе. Вы ведь лицо нации. Так во всем государстве, творческая интеллигенция, люди творческие – это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неверных шагов. Потому что если молодой человек сделал неправильный шаг, его можно простить, понять, у него есть время исправиться. Вы никогда не исправитесь. Никогда. Потому что вы, потеряв лицо – люди творческие, – его практически нельзя будет восстановить. Нельзя. Поэтому прежде чем что-то думать (а на вас смотрят миллионы глаз, и не только в нашей стране), думайте, следите за каждым своим шагом. Вы талантливы. Не губите этим свой талант. Давайте договоримся: кто старое помянет, тому глаз вон. Я не собираюсь вас ни воспитывать здесь, ни науськивать, ни как-то уговаривать, упаси Господь. Это не в моем характере.