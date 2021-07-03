Александр Лукашенко в Большом: мы должны удержать страну для тех, кто придёт на эту сцену и в эту политику
Новости Беларуси. Обращаясь в День Независимости к творческой интеллигенции в Большом театре, Александр Лукашенко затронул непростую тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент отметил, что в переломный для страны период не все люди искусства справились с информационным давлением.
Глава государства призвал представителей белорусской культуры сохранять имидж и больше не совершать необдуманных шагов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мне доложили о Янки Купалы, о вас, это меня, честно говоря, не просто удивило, меня это убило на том этапе. Вы ведь лицо нации. Так во всем государстве, творческая интеллигенция, люди творческие – это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неверных шагов. Потому что если молодой человек сделал неправильный шаг, его можно простить, понять, у него есть время исправиться. Вы никогда не исправитесь. Никогда. Потому что вы, потеряв лицо – люди творческие, – его практически нельзя будет восстановить. Нельзя. Поэтому прежде чем что-то думать (а на вас смотрят миллионы глаз, и не только в нашей стране), думайте, следите за каждым своим шагом. Вы талантливы. Не губите этим свой талант.
Давайте договоримся: кто старое помянет, тому глаз вон. Я не собираюсь вас ни воспитывать здесь, ни науськивать, ни как-то уговаривать, упаси Господь. Это не в моем характере.
Александр Лукашенко:
Вы знаете, что было в театре Янки Купалы. Я им простить этого не мог. Там еще больше я разрушил его и воссоздал то, что когда-то задумал архитектор. И руководство этого театра, который стоял передо мной на коленях: «Вы меня назначьте», а я знал все его изъяны. Я его пожалел, назначил директором, и он нарушил все наши договоренности. И сегодня пакостит там, за пределами. Это мы переживем, но это неправильно, так быть в стране не должно.
Президенты приходят и уходят, а Большой театр останется на века. Вы хотите политики? Пожалуйста, есть тот период, когда вы можете заниматься политикой. Вы, творческие люди. По-за рамками этого периода вы должны творить. Поверьте, вы будете здесь лучшими, а не там, в политике. Там жестокие, бешеные законы, они не для вас. Но немного среди вас было людей, которые уже идейно заморочились.
Александр Лукашенко:
Но сегодня мы подошли к черте, недавно я об этом говорил. Дальше нельзя, потеряем страну. Не будет меня – это страна, народ переживет. Но страны не будет. Я первым, а вы следом как интеллигенция, которая должна вести за собой народ, вы будете виноваты и я за то, что упустили страну. Поэтому мы должны объединиться и удержать страну для тех, кто после вас придет на эту сцену и после меня в эту политику. Это ваша земля, и вы ее должны сберечь. Это ваша сцена, ваш театр.
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