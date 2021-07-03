Александр Лукашенко о новом гендиректоре Большого театра: «Вы дайте шанс человеку показать себя»

Новости Беларуси. Обращаясь в День Независимости к творческой интеллигенции в Большом театре, Александр Лукашенко затронул непростую тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Обращаясь в День Независимости к творческой интеллигенции в Большом театре, Александр Лукашенко затронул непростую тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В театре, как в любой организации, есть руководитель. Ну, в данном случае руководитель театра, который должен обеспечить все необходимое для того, чтобы вы могли репетировать, творить, показывать. Ну, что там говорить, и зарабатывать. Я не мог, откровенно вам говорю, согласиться с тем, что происходило у вас в прошлом году, и я никогда это не восприму. Даже через годы. Поэтому это привело к тому, что пришел новый министр, и я ему при назначении сказал: мы должны вдохнуть новую струю в наше творчество, в культуру.
Я специально, реагируя на ваши просьбы, культурных работников, взял человека со стороны, чтобы он не принадлежал ни к какому цеху. Он счел необходимым назначить сюда руководителя. Это легитимные действия, он имел право это сделать? Имел. Он назначил. Пожалуйста, это решение министра прошу принять как должное. Это не значит, что вы должны быть безмолвными, если это не тот человек. Но вы дайте шанс человеку показать себя.
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