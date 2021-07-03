«Только ленивый не пытается решить задачу». Гендиректор завода металлоконструкций о работе, коллективе и проблемах

Новости Беларуси. В День Независимости в Молодечно работает выездная студия телеканала СТВ. Выбор этой локации неслучаен. В городе с более чем шестивековой историей есть улица 17 сентября. Дата стала символом 2021 года, который проходит в Беларуси под знаком народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Куприянов, генеральный директор ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций»:

Наше предприятие когда-то, в советские времена, ориентировалось глобально на Советский Союз, на Московскую область, Москву, Прибалтику. Сегодня, конечно, внешние рынки, учитывая, что предприятие находится в санации, пока для нас закрыты. Белорусского рынка для загрузки этих производственных мощностей недостаточно. Но только ленивый не пытается решить задачу, только ленивый не пытается сохранить коллектив. Мы пошли в направлении освоения новых, инновационных видов продукции. Будучи уже в санации, мы освоили мостовые металлоконструкции. Впервые в Республике Беларусь такое предприятие крупное, которое завязано на строительных металлоконструкциях, вышло на новый рынок.

Дальше мы прорабатываем направление речного пароходства. Это тоже металлоконструкции, эта тоже для нас работа знакома. Да, немножко надо повысить свой профессиональный уровень. Мы построили мосты, пароход не построим? Конечно же, построим. У предприятия очень хорошее будущее. Я думаю, что общими усилиями... Наш коллектив – один из лучших, люди трудолюбивые, они болеют за предприятие, за родину, они готовы работать. С этим коллективом – я как руководитель предприятия говорю ответственно – могу идти до конца и решить прежде всего задачи этого коллектива.