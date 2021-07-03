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«Заканчиваем реализацию проекта – это скейт-площадка». Председатель Молодечненского райисполкома о поддержке молодёжи

03 июля 2021 21:45
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Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему телеканал выбрал именно эту локацию, расскажет Юлия Стриго.

Среди известных памятных мест Молодечно – братская могила в парке Победы и мемориальный комплекс «Шталаг-342», не говоря уже об исторических улицах и зданиях. Здесь помнят прошлое, но не забывают о настоящем и будущем. Акцент на образовании и развитии молодежи.

«Мы грамотно используем наш потенциал». Председатель Молодечненского райсполкома о санкциях, развитии регионов и производстве

«Заканчиваем реализацию проекта – это скейт-площадка». Председатель Молодечненского райисполкома о поддержке молодёжи -1

Юрий Горлов, председатель Молодечненского районного исполнительного комитета:
Не только в городе, но и во всем районе, в наших населенных пунктах (у нас очень густонаселенный район) мы строим детские площадки. Все предприятия, организовываем районные субботники и строим детские площадки. За последние два года мы таких площадок построили около 15. Сейчас мы заканчиваем реализацию проекта – это скейт-площадка для молодежи.

«Мы с большим трепетом воспринимаем это». Жители Молодечно о том, что для них значит День Независимости – подробности в материале.

# Государственная социальная политика # общество # Юрий Горлов # Юлия Стриго # Фотофакт

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