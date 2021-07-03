«Заканчиваем реализацию проекта – это скейт-площадка». Председатель Молодечненского райисполкома о поддержке молодёжи

Новости Беларуси. В День Независимости выездная студия СТВ разместилась в Молодечно, чтобы рассказать о самом интересном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему телеканал выбрал именно эту локацию, расскажет Юлия Стриго.

Среди известных памятных мест Молодечно – братская могила в парке Победы и мемориальный комплекс «Шталаг-342», не говоря уже об исторических улицах и зданиях. Здесь помнят прошлое, но не забывают о настоящем и будущем. Акцент на образовании и развитии молодежи.

«Мы грамотно используем наш потенциал». Председатель Молодечненского райсполкома о санкциях, развитии регионов и производстве