Военный эксперт: главная идея Америки – сталкивать в интересующих их регионах силы, которые позволят создать хаос

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» независимый военный эксперт, доктор военных наук Александр Павловский. Юлия Бешанова, ведущая:

Буквально несколько дней осталось до старта масштабных маневров «Запад-2021». Президент говорил об этом и о том, что будет задействовано практически девять полигонов, учения пройдут от Калининграда до Владивостока. Насколько масштабны они будут на территории нашей страны, какие территории будут задействованы? Будут учения «Запад-2021», но я скажу, что это ничего особенного из себя не представляет

Александр Павловский, независимый военный эксперт, доктор военных наук:

Будут учения, но я скажу, что это ничего особенного из себя не представляет. Если есть вооруженные силы, то это постоянная система подготовки войск. Есть одиночная подготовка, есть боевое слаживание и учения, которые были и есть. Сколько полигонов? Зависит от того, какие войска где будут применяться. Я считаю, что естественный вопрос: если есть вооруженные силы, они должны проводить учения, должны быть готовы защитить свое Отечество. Сегодня мы видим, что, к сожалению, большие политики не могут решить вопросы именно дипломатическим путем, многие вопросы решаются с применением военной силы. Это говорит о том, что дипломатия откровенно слаба. Это, например, видно на дипломатии наших соседей, украинцев. Они настолько слабы, что не могут договориться с луганским и донецким населением, хотят применить силу и ищут, кто это будет делать. Они приглашают американцев, чтобы помогали, но никто им помогать, как мы видим, не собирается. Поэтому наши учения – это не вызов, а ответ на то, что происходит вокруг нас. Вокруг нас уже прошло несколько серий учений на территории Польши, Литвы, Украины. Попытка рассмотреть наши учения – это ситуация, когда пытаются закрыть свою агрессивную сущность нашей повседневной деятельностью. Владимир Макаров: некоторые ученые рассматривают события 2020-го в Беларуси как попытку операции по созданию хаоса (подробнее здесь). Юлия Бешанова:

Литва на днях заявила, что «мы расцениваем «Запад-2021» как демонстрацию готовности к военному конфликту против государств или коалиции государств на западном стратегическом направлении». Александр Павловский:

У меня к ним сразу вопрос возникает. Пожалуйста, факты. На чем вы основываетесь? Со стороны Беларуси, России ни разу не было никаких вызовов по отношению к тому, что мы претендуем на какие-то земли, решение вопросов, которые не решены. Зато, с другой стороны, мы это постоянно слышим. Мы слышим о «смоленских воротах» со стороны Польши, от Литвы неудовольствие по ряду вопросов. Здесь это не в нашу сторону, а чтобы население тех стран почувствовало якобы угрозу, и поэтому «мы должны противостоять агрессивной России и Беларуси», хотя это далеко не так.

В доктрине Беларуси, России нет понятий «враг», «противник». У американцев конкретно: основной враг – это Россия и Китай Юлия Бешанова:

Вы очень много участвовали в различных учениях и в советское время, вы знаете изнутри, как они готовятся. Расскажите, как готовятся те самые сценарии учений? Я так понимаю, что каждое подразделение получает определенную задачу и задание. Они формулируются, исходя из той самой сложной обстановки вокруг, или они не привязаны к геополитическим событиям? Александр Павловский:

Разницей между учениями, которые проводит Российская Федерация и Беларусь, и учениями, которые проводит, предположим, Польша, наши ближайшие соседи и американцы, заключается в том, что в доктрине Беларуси, России нет понятий «враг», «противник». У американцев конкретно: основной враг – это Россия и Китай. Юлия Бешанова:

То есть они называют вещи своими именами? Александр Павловский:

Да. А мы нет. Мы проводим, исходя из возможных ситуаций, которые могут быть. Сегодня идет большая борьба за управление миром. Однополярный мир, который хотели создать американцы, не удался. Двуполярный мир, который состоит из России и Америки, тоже сегодня требует определенных изменений, потому что Китай, мы видим, становится полноценным игроком. Если говорить о глобальной войне, она маловероятна. Почему? Потому что имеется определенный ядерный паритет. Этот паритет таков, что ни одна страна в глобальной войне не выиграет. А с учетом того, что Российская Федерация имеет ядерное оружие носителей, и намного выше качества, чем у американцев, мы можем не ожидать этого. Сейчас много горячих точек. Недавно Афганистан, вообще Ближний Восток. Горячая точка, которая может быть, – это ситуация между Тайванем и Китаем. Горячая точка – это Украина. Но основным из методов развития вооруженной борьбы сегодня являются так называемые гибридные войны. Гибридная война состоит из ряда стадий. Одной из стадий, первой, является информационная война.

Юлия Бешанова:

Мы в нее уже втянуты? Александр Павловский:

Да. Затем идет дипломатическая война, экономическая (мы санкции на себе же испытываем), затем идут способы возбуждения в стране противоправных действий – это экстремисты разного толка, террористы. Почему с Афганистаном все так напряженно чувствуют? Потому что думают: куда же они могут пойти дальше? Пока, может быть, нет, но мы не отрицаем этого. В связи с этим учения, которые разрабатываются в Беларуси, не имеют под собой конкретного противника, конкретную ситуацию. Ситуацию контртеррористической борьбы, локального вторжения сил. И это говорит о том, что у нас нет экстремистских целей, в отличие от наших соседей, которые ставят себе конкретные цели. Например, они рассматривают так называемые Смоленские ворота (есть такой вариант), вопрос в отношении России – это Калининградский котел. И если говорить о том, готовимся мы или не готовимся. Да, мы готовимся, исходя из ситуации, возможностей. Именно имея вооруженные силы, наша стратегия такова, что мы противостоим возможной угрозе. Мы не создаем сами угрозу. Юлия Бешанова:

Есть ли та самая угроза? В прошлом и этом году у границ НАТО стягивается большое количество и живой силы, и техники. Насколько это для нас действительно представляет угрозу? Александр Павловский:

Угрозу, скажем так, реальную не представляет. Но попытка в дальнейшем эту угрозу развить – она вполне реальна.

Миролюбивая Польша сегодня имеет танков больше, чем имеет Германия и Франция Юлия Бешанова:

Реальная война очень маловероятна глобальная, потому что все равно все понимают, что есть ядерное сдерживание и так далее. Зачем же тогда тратить такие деньги на новую технику, учения, если воевать-то мы не с кем собираемся? Мы об этом громко говорим, мы миролюбивая страна. Александр Павловский:

Это мы так говорим. Но в отношении нас так не говорят. Я вам скажу: миролюбивая Польша сегодня имеет танков больше, чем имеет Германия и Франция. У них 400 в боевом составе и 500 танков находится на складах. Миролюбивая Польша закупает на 6 миллиардов долларов около 1 000 танков Abrams. В миролюбивой Польше подписываются сейчас контакты, они рассматривают контракт, закупки в Южной Корее танкового завода, который будет делать до 800 танков в год. Лазуткин: оружие США, на которое Польша тратит миллиарды долларов, талибам досталось бесплатно. Подробнее здесь.

«А если нападете на Беларусь и Россию – ну, как же они могут применять ядерное оружие против тех стран, которые его не имеют?» Юлия Бешанова:

Неужели такая реальная угроза? Все гремят оружием. Александр Павловский:

Здесь надо сказать так, что глобальные игроки, как Америка, обратите внимание, переходят к стратегии Лиддела Гарта, непрямых действий. Они выводят свои войска из Афганистана, из Ирака. Они сами не хотят воевать. Они говорят о том, что поддержат Украину, если Украина будет воевать, но сами особо не поддерживают. Ту помощь, которая была оказана Афганистану в военной области, не сравнима с тем, что оказывается, предположим, Украине. 50 миллионов долларов – это вообще ничего. Но они предлагают им: «Вы воюйте, вы создавайте здесь понятие всеобщего хаоса, который выгоден. Мы? Америка здесь не участвует, глобальное оружие применяться не будет. А если нападете на Беларусь и Россию – ну, как же они могут применять ядерное оружие против тех стран, которые его не имеют?»

Действия Америки в Афганистане – это был проект, которым Америка отчитывалась перед своими гражданами за 11 сентября Юлия Бешанова:

Вы затронули тему Афганистана и США. Сейчас США выводят войска из Афганистана, вместе с тем оставили большое количество техники. Не выглядит ли это как мина замедленного действия в этом регионе? Зачем это было сделано? Александр Павловский:

Во-первых, все действия Америки в Афганистане – это был такой проект, которым Америка отчитывалась перед своими гражданами за 11 сентября. Прошло 20 лет, проект оказался неудачным. И американцы просто как элементарные бизнесмены этот проект закрыли и ушли оттуда. Они ушли оттуда, самое интересное, не предупредив своих союзников, которые с ними участвовали там, каждый выбирался как мог. Читайте также: Военный аналитик: «Байден вывел войска не коряво. Он вывел их нормально» «Я перепроверила эту информацию с представителями Афганистана». Правда ли, что «Талибан» мирно захватывает города? Андрей Чернобай о США в Афганистане: был ли смысл оставаться им дальше? Наверное, нет. Они сделали две ошибки Александр Павловский:

Об огромном количестве оставленной техники… Здесь надо так разбираться. Первое – часть техники просто старая. Второе – там были вложены огромные ресурсы и была закуплена техника, армия Афганистана должна была насчитывать где-то в районе 300 тысяч человек. Есть и вертолеты, и самолеты, многие из них старые, но оружия все равно много. Американцам все равно, что будет после них. Им даже выгодно, чтобы был хаос на этой территории, ведь события будут развиваться самым различным способом. Например, талибы имеют такой же вес большой в Пакистане. И может произойти, что талибы Пакистана объединяться с талибами Афганистана. И куда они пойдут, еще неизвестно. Сказать, что они сегодня вооруженным путем не пойдут на Таджикистан, Узбекистан? Да, сегодня не пойдут, они еще пока не создали своего государства: ни руководства, ни вооруженных сил официальных – ничего. Но ячейки талибов есть в Узбекистане, есть в Таджикистане, в других республиках. Даже на территории Российской Федерации они есть.

Позиция Америки – сверху наблюдать, воздействовать и получать деньги То есть главная идея Америки – сталкивать в интересующих их регионах силы, которые позволят создать хаос, которым они воспользуются. Все, кто воюют, будут покупать оружие, просить помощи, им нужно будет продовольствие. Это как всегда. На Первой мировой войне и Второй мировой войне Америка обогатилась. Активных действий не вела, но обогатилась. И здесь может быть. Дело в том, что вообще Ближний Восток для американцев тема очень интересная. Это самое интересное, и краеугольный камень их позиции – это как решить вопрос с Ираном. Иран для них – главный враг. Как решить вопрос после выхода их войск из Ирака? Дело в том, что там позиция интересная у Турции, которая хочет создать Великую турецкую империю, которую они когда-то потеряли. Турки до сих пор не выводят свои войска из Ливии, хотя стоит вопрос о том, что, наконец-то, решили создать опять Ливийское государство из тех клочков, которые остались. То есть позиция Америки – сверху наблюдать, воздействовать и получать деньги. Это характерная позиция. Поэтому оружие, что осталось – да, часть из него старое, его выбросят, не отремонтируют, по крайней мере даже. Но часть пойдет на усиление тех же бандформирований и групп. Там идет та же гибридная война. Ведь талибы победили не столько силой оружия, талибы победили силой информационного противодействия. Ведь население, большая часть, восприняло нормально. И армия – примерно говорят, что армия афганского государства была где-то 300 тысяч человек, а талибы имели 60-80 тысяч человек, примерно. Но армия не сопротивлялась. Кроме узбеков, Шах Масуд, они воюют, и там неизвестно, чем может закончиться, в целом победа была достигнута мягкой силой.