Лазуткин: оружие США, на которое Польша тратит миллиарды долларов, талибам досталось бесплатно

Новости Беларуси. Уже на этой неделе на российских и белорусских полигонах пройдут совместные плановые учения «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За подготовкой мероприятий внимательно следят в Варшаве и уже заявили, что наша страна таким образом «готовит новые провокации». О том, кому на самом деле выгодна провокация в регионе и какими темпами сегодня вооружается польская армия, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

На минувшей неделе в Польше случилось много приятных событий. Южные районы смыло из-за наводнения. На Варшаву перекинулась забастовка работников скорой помощи, а на границе с Беларусью было введено чрезвычайное положение. И как вы думаете, что делает польское правительство в такой ситуации? Оно срочно закупает американские танки. Польское Министерство обороны сообщает, что в текущем году будет потрачено 6 миллиардов долларов на 250 американских танков Abrams. Причем эти расходы не были заложены в польский бюджет, публично не обсуждались и появились в августе как-то сами собой. Что вызвало вопросы о коррупции в польском правительстве. Но есть и более интересный вопрос с этими танками: а с кем наши польские друзья и их старшие товарищи собираются воевать?

Более 3 500 военнослужащих 4-й пехотной дивизии США и сотни боевых машин переброшены в Европу для укрепления восточного фланга НАТО. Майор Майк Харрисон несколько лет назад служил на Ближнем Востоке.

Майк Харрисон, майор пехотной дивизии армии США:

Для нас это как возвращение к истокам, то есть к решительным действиям – борьба с противником, обладающим многими из тех возможностей, которые есть у нас, вовсе не то же самое, что операции в условиях Афганистана или Ирака. Андрей Лазуткин:

Обратите внимание, как американский майор говорит про Афганистан: «Там мы не воевали, а здесь возвращаемся к истокам». То есть к полноценным боевым действиям. И этот военный, который служил в Афганистане, прекрасно знает, что боевые действия там почти не велись. Американцы просто сидели в гарнизонах, контролировали наркотрафик и полевых командиров, где могли. Но зато теперь натовцы очень смелые в Европе. Правда, что-то этой смелости в Афганистане мы так и не увидели. И, кстати, то, на что Польша тратит миллиарды долларов, талибам досталось совершенно бесплатно. Это и танки, и самолеты, и бронемашины, и боеприпасы. Американцы это вооружение просто спишут и закупят новое. Потому что оборонные заказы – это серьезный бизнес, и старое оружие надо постоянно куда-то сбывать. Даже талибам.

Андрей Лазуткин:

А чтобы вы понимали масштабы этой аферы, в самой Польше сегодня танковый парк составляет примерно 800 машин. Это и так немало, но к ним поляки докупают еще 250. Но нельзя просто купить танк и поставить его в гараж, как легковую машину. Под американскую технику надо переучивать танкистов, учиться ее ремонтировать и модернизировать. А что самое забавное, «Абрамсы» не совместимы с остальным польским танковым парком, надо создавать все с нуля. Так что это не просто покупка, это выброшенные деньги на годы вперед. По сути, поляки просто платят американцам за лояльность. У бандитов это называется «крыша». А чтобы польское население не возмущалось такими покупками, поляков постоянно запугивают российской угрозой. И, как сообщает Министерство обороны Польши, все боевые машины будут размещены на восточной границе. То есть у нас под боком.

Фрагмент польских учений смотрите в видеоматериале. Андрей Лазуткин:

То, что вы видели – это фрагмент польских военных учений. На пленке – танковый бой между Т-72, которые стоят на вооружении у нас и в России, и американскими «Абрамсами». Разумеется, в конце американцы одерживают убедительную победу. И все это действительно выглядит как подготовка США к новой войне в Европе.