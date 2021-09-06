Андрей Чернобай о США в Афганистане: был ли смысл оставаться им дальше? Наверное, нет. Они сделали две ошибки

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Во-первых, выход не был преждевременным, он был давно уже назревшим. Приведу буквально два примера. Первое. За год до кабульских взрывов не было ни одного нападения со стороны талибов на США или их союзников. Целый год. Второй момент. За эти 20 лет порядка 3 500 американцев и союзников погибли в Афганистане, из них американцы понесли потери 70 % от этого количества. Был ли смысл оставаться им дальше? Наверное, нет. Они сделали две ошибки. Первая – в 2002 году, когда переключились с «Аль-Каиды» на войну с «Талибаном». Вторая – в 2015 году, когда завершили войну горячую, они еще остались строить демократическое (в их понимании) государство. Эти две ошибки создали ситуацию, в которой мы оказались.

Алена Сырова:

Пока непонятно, чем вся эта ситуация с Афганистаном закончится и во что выльется. Какой развязки нам стоит ожидать?

Андрей Чернобай:

Думаю, сейчас нельзя выстраивать какие-то рамки, когда это закончится. Тут может развиваться разными сценариями, много угроз. Наркотрафик – не самая первая. Это угроза терроризма регионального масштаба, мирового масштаба, она существует, потому что там более 20 различных террористических организаций. Второе – гуманитарный кризис. Третье – те же наркотики. Четвертое – беженцы. Мы можем пальцы загибать и загибать. Мы не знаем, когда это завершится, как завершится – не знаем. Но спустя много лет, может, еще раз вернемся к этому и сможем проанализировать ошибки, пути, которые можно было совершить той или иной стороне. Сейчас это, на мой взгляд, невозможно.

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