Алёна Родовская: «Без событий 2020 года мы бы не заговорили о единстве так, как эти слова звучат сегодня»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. О единстве нашего народа и о том, что же всех нас действительно объединяет, расскажет Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубрика «За Дело».

Алена Родовская:

День белорусской письменности прошел под девизом «Слово, которое объединяет». Впереди День народного единства – это хороший повод задуматься над всем тем, что же действительно нас всех объединяет. Год дискуссий позади, и впервые мы приходим к дате 17 сентября с большим пониманием тех событий, которые произошли в далеком 1939-м. Историческая правда заключается в том, что в этот день белорусский народ обрел свою целостность. И впервые мы получили шанс на свою государственность. Историки в один голос говорят: без событий 17 сентября сегодня не было бы Беларуси. А я скажу, что без событий 2020 года мы бы не заговорили о единстве так, как эти слова звучат сегодня. Самое ценное, что произошло с нашим обществом – это понимание себя, своей значимости, которую мы могли потерять в один момент почти за 30 лет независимости. Вопрос единства в обществе не решается одним днем и не делается по разнарядке. Мы часто обсуждаем это в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио». Кто мы есть на самом деле?

Александр Шпаковский, политолог:

Мы – белорусы. Наша цель – это мир, добро, справедливость, социальная справедливость. Это наши традиции, наша вера. И в этот день просто-напросто стоит еще раз задуматься о том, как много, на самом деле, стоит мир в нашем обществе. Потому что на мой взгляд, мир в обществе, которое в прошлом году мы чуть было не потеряли – это главное достижение Беларуси за 30 лет независимости. Далеко не все страны могут этим похвастаться. Алена Родовская:

Правильные слова. Историческую справедливость мы восстановили. Всем нам нужна одна общая идея, которая будет определять нашу причастность к белорусскому народу. Если в далеком 1939-м мы вернули факт принадлежности к стране, то сегодня важна еще идея, которая будет наполнять эту принадлежность.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Белорусский народ Западной Беларуси с 1919 по 1939 год проявил чудеса, которые от него опять-таки не ожидали. В 2020-м году прошлом никто не ожидал от белорусской власти, от белорусов той решимости, которая была проявлена. Так же и здесь. Как воспринимали то же кружение Пилсудского и белорусов? Забитые сяляне, хлопы – что там от них ожидать? Ничего подобного. Проявили такую национальную решимость, проявили такую силу воли, борьбы. Что в итоге мы добились воссоединения нашего народа. Алена Родовская:

Что такое единство и какой набор идей мы можем себе позволить нам и дальше жить в мире и согласии?

Алексей Дзермант, политолог:

Легко стать очередной марионеткой, очередными какими-то там стратегами государства, а мы демонстрируем… Таких государств немного в мире, тем более относительно небольших, которые могут позволить себе такую позицию. Обычно сталкиваются с неприятием их ценностей со стороны гегемона. А это как раз и делает нас ценными в глазах остального мира, который стремится к справедливости и не хочет жить по этим законам западным. Поэтому, опять же, символическая дата, основание наших ценностей, символ наших ценностей. Это делает нас уникальными, этим нужно дорожить и гордится. Алена Родовская:

Вместо лозунгов – обсуждение целей, которые мы должны достичь. Одного тезиса – нас много и мы разные – мало для того, чтобы праздник стал всенародным.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Патриот – это тот, который говорил: «Я – белорус». А националист говорит: «Я – истинный белорус». Разница заключается в том, что патриот всегда ориентирован на рост благосостояния всей нации. То есть он себя приравнивает к одному из элементов общей системы. Если он действует во благо системы, система развивается и ему, его родным, близким, окружающим становится лучше. Вот это патриотизм. Патриотизм – это всегда ориентация на развитие нации. Национализм – это всегда попытка сформировать иллюзии о том, что надо задавить другие нации, другие народности, которые живут у тебя на твоей территории, чтобы сказать, что я лучше. Мне лучше, значит, у тебя отобрать, а мне присвоить. Это целенаправленная модель, которая в том числе распространяется в обществе, чтобы разделить общество. Алена Родовская:

Опять скажете, что у меня слишком женский взгляд на эти вещи, но для меня народное единство – это эмпатия, сила воли и смелость. Нам действительно не хватало общих, собирающих нас вместе, тем. Одной из них стала пандемия.