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Анатолий Маркевич о «Культурной лыжне»: я горжусь, что наши коллеги приехали из регионов и не побоялись

19 февраля 2022 18:05
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Новости Беларуси. Несмотря на сложные погодные условия, работники культурной сферы этот день провели на лыжне. На старт вышли 40 команд – представители всех регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Анатолий Маркевич о «Культурной лыжне»: я горжусь, что наши коллеги приехали из регионов и не побоялись -1

Торжественная церемония открытия и долгожданный старт первого забега. Дистанция нелегкая, в 1 200 метров. На финиш первой приходит команда Министерства культуры.  

Выйти из кабинетов, зарядиться энергией. Более 200 человек приняли участие в «Культурной лыжне» – читайте здесь.  

Анатолий Маркевич о «Культурной лыжне»: я горжусь, что наши коллеги приехали из регионов и не побоялись -4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:  
Я горжусь тем, что наши коллеги приехали из регионов и представляют учреждение культуры страны. Они не побоялись, и сегодня мы дружной семьей здесь в прекрасном месте на спортивном комплексе Веснянка. Здесь витает спортивный дух, дух взаимопомощи и поддержки. Не нужно быть великим стратегом, чтобы понимать: здоровье зависит от нас самих. Профилактическая работа должна быть внутри у нас, у наших людей. Тем более в нашей стране для этого созданы все абсолютно условия, поэтому не лениться, не находиться на диванах возле телевизора, а на площадку с лыжами и на старт.  

Потерял зрение еще в детстве. Что говорит минчанин, который с сыном пришел на «Культурную лыжню» – читайте здесь.  

# Зимние виды спорта # общество # Анатолий Маркевич # Карина Верховцева # Фотофакт

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