Анатолий Маркевич о «Культурной лыжне»: я горжусь, что наши коллеги приехали из регионов и не побоялись

Новости Беларуси. Несмотря на сложные погодные условия, работники культурной сферы этот день провели на лыжне. На старт вышли 40 команд – представители всех регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Я горжусь тем, что наши коллеги приехали из регионов и представляют учреждение культуры страны. Они не побоялись, и сегодня мы дружной семьей здесь в прекрасном месте на спортивном комплексе Веснянка. Здесь витает спортивный дух, дух взаимопомощи и поддержки. Не нужно быть великим стратегом, чтобы понимать: здоровье зависит от нас самих. Профилактическая работа должна быть внутри у нас, у наших людей. Тем более в нашей стране для этого созданы все абсолютно условия, поэтому не лениться, не находиться на диванах возле телевизора, а на площадку с лыжами и на старт.