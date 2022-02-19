Потерял зрение ещё в детстве. Что говорит минчанин, который с сыном пришёл покататься на лыжах?

Новости Беларуси. Несмотря на сложные погодные условия, работники культурной сферы этот день провели на лыжне. На старт вышли 40 команд – представители всех регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Несмотря на сложные погодные условия, работники культурной сферы этот день провели на лыжне. На старт вышли 40 команд – представители всех регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приходят покататься на лыжах сюда и минчане с детьми. История, которая не могла остаться без внимания. Сергея мы встретили совершенно случайно. Он в детстве потерял зрение. Занятия паралимпийскими лыжными гонками зародили в нем истинную любовь к зимним видам спорта. На одну из лыжных трасс города в субботнее солнечное утро он пришел со своим сыном. Яркий пример того, как спорт воспитывает внутренний стержень и дает возможность наслаждаться жизнью, преодолевая самые разные испытания.
Сергей Ждан:
Я сюда привел ребенка, чтобы он развивался, чтобы он укреплял свой организм, чтобы дышал свежим воздухом и просто развивался как личность, как мальчик, укреплял свой организм. Потому что я считаю, что это очень важно, двигательная активность, для всех детей. Лыжи – это такой экологичный, классный, интересный вид спорта.
Анатолий Маркевич о «Культурной лыжне»: я горжусь, что наши коллеги приехали из регионов и не побоялись (здесь подробности).