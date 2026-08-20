Прямой эфир

Президент Мьянмы прибыл в Беларусь с официальным визитом

20 августа 2026 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президента Мьянмы встретили в Национальном аэропорту «Минск». Мин Аун Хлайн прибыл в Беларусь сразу после завершения своего рабочего визита в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Мьянмы прибыл в Беларусь с официальным визитом-2

Отношения между Минском и Нейпьидо развиваются стремительно: важным этапом стал первый официальный визит Александра Лукашенко в Мьянму в 2025 году, а буквально на днях учреждено общество дружбы «Беларусь – Мьянма». 

Главный ориентир – конкретные результаты. За прошлый год товарооборот между странами составил около 16 миллионов долларов. Цифра пока скромная, поэтому необходимы новые точки экономического роста. Направления совместной работы определены: промышленная кооперация, фармацевтика, АПК, локализация производств.

# Международная политика # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко проведет переговоры с Президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном
20 августа 2026 07:47

Лукашенко проведет переговоры с Президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном

На Полесье в ускоренном режиме строят новый мост через реку Припять
20 августа 2026 06:11

На Полесье в ускоренном режиме строят новый мост через реку Припять

Министр обороны оценил действия экипажей танков Т-72 на Гожском полигоне
20 августа 2026 06:00

Министр обороны оценил действия экипажей танков Т-72 на Гожском полигоне