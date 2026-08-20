Президент Мьянмы прибыл в Беларусь с официальным визитом

Президента Мьянмы встретили в Национальном аэропорту «Минск». Мин Аун Хлайн прибыл в Беларусь сразу после завершения своего рабочего визита в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отношения между Минском и Нейпьидо развиваются стремительно: важным этапом стал первый официальный визит Александра Лукашенко в Мьянму в 2025 году, а буквально на днях учреждено общество дружбы «Беларусь – Мьянма».

Главный ориентир – конкретные результаты. За прошлый год товарооборот между странами составил около 16 миллионов долларов. Цифра пока скромная, поэтому необходимы новые точки экономического роста. Направления совместной работы определены: промышленная кооперация, фармацевтика, АПК, локализация производств.