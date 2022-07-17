Военно-патриотический клуб «Лидские львы»: Продолжаем путь белорусов, ставших примером любви и преданности Родине

Новости Беларуси. Телеканал СТВ совместно с администрациями городов, обладающих вымпелами, запустили проект «От прошлого к будущему». Заслуженные жители этих населенных пунктов рассказывают о героических событиях, которые и спустя десятилетия служат поводом для награды.
– Мы живем в красивой и мирной стране с богатой историей, уникальными традициями и замечательными людьми. Сегодня мы продолжаем славный путь белорусов, ставших примером истинной любви и преданности к Родине. Мы знаем, какими усилиями удалось вам отстоять родную землю, свободу и независимость. Для всех нас, лидчан, олицетворением этого праздника является Курган Бессмертия и, конечно же, вымпел «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны», которым по указу Президента в 2009 году была удостоена Лида.
– Мы, юное поколение, всегда будем чтить память победителей и стремиться быть достойными их. Это очень значимо для нас, членов военно-патриотического клуба «Лидские львы». Мы равняемся на тех, кто стоит на защите благополучия и мира нашей земли и знаем точно, что у нас самая прекрасная страна. Мы любим свою Родину.
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