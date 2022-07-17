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17 июля завершится «Славянский базар». Кто выступит на вечерних концертах?

17 июля 2022 10:58
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Новости Беларуси. 17 июля Витебск попрощается с Международным фестивалем искусств «Славянский базар». На церемонии закрытия, которая завершится далеко за полночь, разрешится главная интрига конкурса молодых исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

17 июля завершится «Славянский базар». Кто выступит на вечерних концертах?-1

Станет известно имя обладательницы Гран-при. Пока лидируют наша Анна Трубецкая и итальянка Марта. У них одинаковое количество баллов – 70. Вокалисты представили на суд жюри произведение славянского композитора. Белоруска справилась с этим великолепно.  

«Ты выходишь – и ты уже вся в мурашках». Анна Трубецкая о своем выступлении на «Славянском базаре» (здесь подробнее).  

17 июля завершится «Славянский базар». Кто выступит на вечерних концертах?-4

Витебск по-прежнему погружен в атмосферу яркого праздника. Накануне там отгремел День молодежи. Его программа была насыщенной. А вечер завершился дискотекой под открытым небом. Хедлайнером стал популярный среди молодежи артист Фогель. На площадке перед концертным залом «Витебск» ему подпевали сотни фанатов.  

17 июля завершится «Славянский базар». Кто выступит на вечерних концертах?-7

Этим вечером свое творчество зрителям подарят и мастера искусств Беларуси: Анатолий Ярмоленко, Ирина Дорофеева, группа «Аура». С сольными концертами также выступят россияне Елена Ваенга и Денис Мацуев.  

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# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Анна Трубецкая # Марта Вереккья # Фогель # Елена Ваенга # Денис Мацуев # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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