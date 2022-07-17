17 июля завершится «Славянский базар». Кто выступит на вечерних концертах?

Новости Беларуси. 17 июля Витебск попрощается с Международным фестивалем искусств «Славянский базар». На церемонии закрытия, которая завершится далеко за полночь, разрешится главная интрига конкурса молодых исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станет известно имя обладательницы Гран-при. Пока лидируют наша Анна Трубецкая и итальянка Марта. У них одинаковое количество баллов – 70. Вокалисты представили на суд жюри произведение славянского композитора. Белоруска справилась с этим великолепно. «Ты выходишь – и ты уже вся в мурашках». Анна Трубецкая о своем выступлении на «Славянском базаре» (здесь подробнее).