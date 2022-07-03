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«Вспоминая прошлое, мы созидаем будущее». Жители Орши о несении вымпела и патриотическом воспитании молодёжи

03 июля 2022 12:15
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ совместно с администрациями городов, обладающих вымпелами, запустили проект «От прошлого к будущему». Заслуженные жители этих населенных пунктов рассказывают о героических событиях, которые и спустя десятилетия служат поводом для награды.  

«Вспоминая прошлое, мы созидаем будущее». Жители Орши о несении вымпела и патриотическом воспитании молодёжи-1

Я, Хайченко Зинаида Сергеевна, председатель Оршанской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов. Возглавляю его с 2005 года. В 2009 году мне посчастливилось присутствовать на одном из важнейших событий Орши, когда вручался вымпел «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Тем, кто боролся за независимость нашей страны. На этом совещании присутствовало очень много ветеранов, которые  с гордостью несут высокое звание и продолжают принимать активное участие в воспитании подрастающего поколения.

«Вспоминая прошлое, мы созидаем будущее». Жители Орши о несении вымпела и патриотическом воспитании молодёжи-4

Вспоминая прошлое, мы созидаем будущее. Именно память продлевает нам жизнь. И сегодня мы с гордостью говорим о том, что было выполнено нашими воинами в годы Великой Отечественной войны. И эта передача всего того, что они совершали мужественно, смело, отважно. Они стараются воспитать самые лучшие качества у нашего подрастающего поколения. Именно они являются преемниками всего, что было сделано. И сегодня вымпел является именно тем, что мы должны воспитывать у нашего подрастающего поколения. Смелость, мужество, выносливость и, конечно же, любовь к своей отчизне.

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# День Независимости # общество # Зинаида Хайченко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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