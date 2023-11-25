Военно-патриотический клуб «Гранит» отметил вторую годовщину – вот как это было

Один из крупнейших столичных военно-патриотических клубов «Гранит» отмечает вторую годовщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня на базе войсковой части 5448 обучаются больше 200 школьников. Самому младшему курсанту всего шесть лет. Старшие уже активно готовятся к поступлению в вузы.

Даже в субботу на территории войсковой части 5448 многолюдно. А еще непривычно шумно и весело. Так отмечает вторую годовщину военно-патриотический клуб «Гранит». Больше 200 воспитанников и практически ежедневные занятия. Физическая, огневая, медицинская, тактическая подготовка – здесь школьникам скучать некогда.

За два года в клубе воспитали десятки ребят. Многие уже поступили в вузы военной направленности. Другие еще в начале пути. Владислав Стетюкевич в «Гранит» пришел совсем недавно. В этом году молодой человек заканчивает 11-й класс и планирует поступать в Академию МВД. Сейчас усиленно готовится.

Владислав Стетюкевич, воспитанник военно-патриотического клуба «Гранит»: Здесь всему учат, что надо. Медицина – раз, рукопашный бой – два. Дисциплина – это начало, манеры общения со старшими по званию и как вообще со всеми обращаться.

Учебная программа в постоянной доработке. Руководители клуба советуются с ребятами и родителями. Например, уже на следующей неделе воспитанники начнут изучать основы применения беспилотников.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Дети у нас замотивированы, знают, что такое хорошо, что плохо. Правильные ориентиры. Но и родители видят, что дети у них на данный момент с этих ориентиров не собьются и в будущем очень будут защищены от других, более серьезных угроз (подробнее).

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Очень многие дети после прохождения здесь образования, скажем так, поступают в Академию МВД, хотят быть военными, милиционерами, пожарными, МЧС. То есть они хотят защищать нашу Родину, оберегать.