«Водят экскурсии». Как побывать на белорусских Мальдивах?

Беларусь славится своим гостеприимством. Нам есть чем удивить туристов. В санаториях нашей страны первоклассный отдых с живописными видами, развитая сфера услуг и развлечений и, конечно, самое современное медицинское оборудование. О том, чем привлекают гостей белорусские здравницы и смогут ли они составить конкуренцию зарубежному отдыху, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Расскажите про белорусские Мальдивы. Николай, вы были на белорусских Мальдивах?

Николай Матюкевич, генеральный директор санаторно-курортного унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт»:

Да, доводилось. На самом деле, очень интересные места, стоит того, чтобы посетить. Если вы будете внимательны и зайдете даже на сайт – по-моему, у вас на нацагентстве.