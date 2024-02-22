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«Водят экскурсии». Как побывать на белорусских Мальдивах?

22 февраля 2024 20:28
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Беларусь славится своим гостеприимством. Нам есть чем удивить туристов. В санаториях нашей страны первоклассный отдых с живописными видами, развитая сфера услуг и развлечений и, конечно, самое современное медицинское оборудование. О том, чем привлекают гостей белорусские здравницы и смогут ли они составить конкуренцию зарубежному отдыху, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Расскажите про белорусские Мальдивы. Николай, вы были на белорусских Мальдивах?

«Водят экскурсии». Как побывать на белорусских Мальдивах?-1

Николай Матюкевич, генеральный директор санаторно-курортного унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт»:
Да, доводилось. На самом деле, очень интересные места, стоит того, чтобы посетить. Если вы будете внимательны и зайдете даже на сайт – по-моему, у вас на нацагентстве.

«Водят экскурсии». Как побывать на белорусских Мальдивах?-4

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:
Да.

Николай Матюкевич:
Еще где-то есть целая статья про эти карьеры. Они не только возле Красносельска, возле Гродно. Причем у нас там недалеко наш санаторий «Неман-72». Туда водят экскурсии, специально показать. Это действительно стало достопримечательностью. В том числе, насколько я помню, старые карьеры где-то на Гомельщине, на самом деле их где-то около десятка. Действительно, всем рекомендую, это очень стоящий объект.

Дмитрий Морозов:
На сайте belarus.travel есть обзорные материалы, в том числе по этому региону.

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# Туризм # общество # Наталья Надольская # Николай Матюкевич # Дмитрий Морозов

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