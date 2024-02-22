Шпаковский: если начнётся гибридная агрессия против Беларуси, мы их просто уничтожим!

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. В гостях советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский.

Александр Шпаковский, советник-посланник посольства Беларуси в России:

Скапливаются очень серьезные военные силы вдоль наших границ. И есть там определенные авантюристы, которые стремились бы развязать Третью мировую. Но тогда просто вообще никого не останется – ни белорусов, ни... Ну, в этом регионе никого не будет. Вот если начнется Третья мировая война, не дай бог, если они рискнут все-таки напасть на Россию, к сожалению, здесь прогнозировать какое-то будущее человеческой жизни нашей государственности довольно сложно. Но если этого не произойдет, вот просто гибридная агрессия. Конечно, мы просто их уничтожим, чего бы нам это ни стоило. Да, это, наверное, будет стоить потерь, это, наверное, будет шоком для белорусского общества, но мы не дадим им ни единого шанса. Вот таковы сейчас настроения. Мы их просто закатаем в землю. Это и гражданских людей настроения, и военных. А вот этот третий сценарий – он самый хитрый. Да, в него самые умные будут играть. Конечно, они ищут сейчас сторонников в государственном аппарате.

Григорий Азаренок, СТВ:

Президент об этом говорил.

Александр Шпаковский:

Конечно. И мы это об этом знаем. И я вам больше скажу, самые умные, не такие, как Латушко [признан экстремистом в Беларуси – прим. ред.]...

Григорий Азаренок:

Они с флагом сейчас красно-зеленым бегают.

Александр Шпаковский:

...самые умные остались – настоящие, глубокие агенты. А мы должны понимать, что с нами и против нас работают мощнейшие спецслужбы мира, западного мира. Поднаторевшие в этих играх. Конечно, у них должны быть определенные оперативные позиции в Беларуси. В этом можно не сомневаться. То, что они есть в России, у меня нет сомнений. А точность определенных ударов по расположениям российской армии, знание планов политических, неожиданные смерти...

Григорий Азаренок:

Или когда главный социолог начинает заявлять то, что идет вразрез с политикой Президента.

Александр Шпаковский:

Ну, разного рода вот такие аспекты указывают на то, что эта агентура влияния присутствует.



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