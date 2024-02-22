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Тур по областным агроусадьбам. Где отдохнуть иностранцам в Беларуси?

22 февраля 2024 17:21
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Беларусь славится своим гостеприимством. Нам есть чем удивить туристов. В санаториях нашей страны первоклассный отдых с живописными видами, развитая сфера услуг и развлечений и, конечно, самое современное медицинское оборудование. О том, чем привлекают гостей белорусские здравницы и смогут ли они составить конкуренцию зарубежному отдыху, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Какие живописные места вы бы посоветовали посмотреть иностранным туристам?

Тур по областным агроусадьбам. Где отдохнуть иностранцам в Беларуси?-1

Вячеслав Василенко, тамада:
Иностранным туристам я бы предложил объездить усадьбы, которые находятся вокруг Минска, потому что здесь идет контраст. Вы выезжаете из города, буквально проезжаете несколько километров и уже попадаете в место с красивым озером, позади где-то красивый лес. Заходите в дом, у вас стоит огромный камин, горят в нем дрова. Это создает такой уют, который ни в какой другой стране вы не увидите. Только у нас такое возможно увидеть. Я бы порекомендовал еще попутешествовать по областям, областным агроусадьбам. Потому что у нас в каждой области все по-разному. Кажется, ты едешь, везде одинаковый лес, какие-то одинаковые озера, виды. Но люди стараются так украсить, это бизнес для людей в первую очередь, пытаются отличаться друг от друга, сделать так красиво, как считают. Подход каждого отдельного человека, владельца агроусадьбы совершенно разные ощущения от них создает у гостей.

# Агротуризм # общество # Наталья Надольская

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