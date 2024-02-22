Тур по областным агроусадьбам. Где отдохнуть иностранцам в Беларуси?

Вячеслав Василенко, тамада:

Иностранным туристам я бы предложил объездить усадьбы, которые находятся вокруг Минска, потому что здесь идет контраст. Вы выезжаете из города, буквально проезжаете несколько километров и уже попадаете в место с красивым озером, позади где-то красивый лес. Заходите в дом, у вас стоит огромный камин, горят в нем дрова. Это создает такой уют, который ни в какой другой стране вы не увидите. Только у нас такое возможно увидеть. Я бы порекомендовал еще попутешествовать по областям, областным агроусадьбам. Потому что у нас в каждой области все по-разному. Кажется, ты едешь, везде одинаковый лес, какие-то одинаковые озера, виды. Но люди стараются так украсить, это бизнес для людей в первую очередь, пытаются отличаться друг от друга, сделать так красиво, как считают. Подход каждого отдельного человека, владельца агроусадьбы совершенно разные ощущения от них создает у гостей.