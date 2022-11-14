Министр здравоохранения: сотрудничество Беларуси и Китая в борьбе с коронавирусом можно назвать образцовым

Сотрудничество Беларуси и Китая в борьбе с коронавирусом можно назвать образцовым. Об этом заявил министр здравоохранения во время подписания документов о принятии очередной партии вакцины от КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ранее в белорусскую столицу доставили 2 миллиона доз китайского препарата и столько же шприцев. Образцы вакцины 14 ноября направили специалистам РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, которые проведут экспертизу качества. Планируется, что к концу недели ампулы поступят в регионы для проведения иммунизации граждан. С учетом этой партии Пекин передал Минску уже около 5 миллионов доз вакцины.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

Пандемия – это действительно очень сильные заразительные болезни и невиданные за век инфекции. И благодаря нашему совместному сотрудничеству мы с Беларусью эффективно боролись и боремся с эпидемией COVID-19. И сейчас ситуация, к счастью, стабилизировалась.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Сейчас тот штамм, который распространяется, достаточно легкий, не сопровождается тяжелыми случаями, не сопровождается большим уровнем госпитализации. Поэтому и мы не прогнозируем в этом отношении каких-либо изменений обстановки. Но подчеркну еще раз: мы прогнозируем только исходя из того, что у нас сформировалась достаточно четкая, мощная иммунологическая прослойка, связанная прежде всего с плановой вакцинацией.