Можно ли считать Фрунзенский район самым спортивным? Там открыли новый зал тяжёлой атлетики

Новости Беларуси. Любимый советский праздник, День Октябрьской революции, всегда отмечали с размахом. Сегодня эта атмосфера поддерживается не столько массовыми демонстрациями, сколько торжественными открытиями новых объектов. Особым смыслом эту дату наделил наш Президент. С его легкой руки уже много лет к 7 ноября в Беларуси появляются важнейшие социально значимые объекты, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Замыкает список торжественно открытых объектов зал тяжелой атлетики в Центре детей и молодежи Фрунзенского района. В чем сильные стороны этого зала? Кто там сможет тренироваться?

Андрей Стригельский, заместитель главы администрации Фрунзенского района:

Социальная инфраструктура Фрунзенского района получила к празднику очень серьезный объект, который позволит нам расширить наши возможности для формирования здорового образа жизни, для занятий профессиональным спортом у детей и молодежи. Зал тяжелой атлетики совместно с Федерацией тяжелой атлетики мы оснастили пятью специализированными помостами, где установлено ультрасовременное оборудование для занятий тяжелой атлетикой. Это и тренажеры специализированные, и штанги, и гири. Все это позволит нам привлекать молодежь и детей для занятий физкультурой и спортом во Фрунзенском районе. Будем рады минчан и других ребят видеть в этом зале. Екатерина Забенько:

Фрунзенский район становится очень спортивным, за последнее время огромное количество объектов там и открылось, и готовится к открытию. В частности теннисные корты. Большое внимание со стороны руководства города. Когда ждать открытия? Кто сможет там тренироваться?

Андрей Стригельский:

Да, продолжается строительство республиканского центра тенниса по улице Жудро. Это многофункциональный, суперсовременный комплекс, который будет включать восемь кортов, четыре из них – это корты с искусственным покрытием, четыре корта с искусственным грунтовым покрытием. Трибуны на 700 мест, что позволит там проводить соревнования международного уровня. Поставлена задача руководством города завершить его строительство к окончанию 2022 года. Рассчитываем на то, что он будет введен в эксплуатацию в намеченные сроки. Екатерина Забенько:

Вы как человек, который ежедневно окунается в повседневную жизнь нашего города, как бы ответили на вопрос: чего еще не хватает жителям столицы? Наш Президент всегда говорит: только не хуже, чем в прошлом году. То есть нам эту планку как минимум нужно держать. Можем ли мы рассчитывать, что мы каждый год будем успешно открывать достаточное количество новых объектов?