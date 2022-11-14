Можно ли считать Фрунзенский район самым спортивным? Там открыли новый зал тяжёлой атлетики
Новости Беларуси. Любимый советский праздник, День Октябрьской революции, всегда отмечали с размахом. Сегодня эта атмосфера поддерживается не столько массовыми демонстрациями, сколько торжественными открытиями новых объектов. Особым смыслом эту дату наделил наш Президент. С его легкой руки уже много лет к 7 ноября в Беларуси появляются важнейшие социально значимые объекты, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Замыкает список торжественно открытых объектов зал тяжелой атлетики в Центре детей и молодежи Фрунзенского района. В чем сильные стороны этого зала? Кто там сможет тренироваться?
Андрей Стригельский, заместитель главы администрации Фрунзенского района:
Социальная инфраструктура Фрунзенского района получила к празднику очень серьезный объект, который позволит нам расширить наши возможности для формирования здорового образа жизни, для занятий профессиональным спортом у детей и молодежи. Зал тяжелой атлетики совместно с Федерацией тяжелой атлетики мы оснастили пятью специализированными помостами, где установлено ультрасовременное оборудование для занятий тяжелой атлетикой. Это и тренажеры специализированные, и штанги, и гири. Все это позволит нам привлекать молодежь и детей для занятий физкультурой и спортом во Фрунзенском районе. Будем рады минчан и других ребят видеть в этом зале.
Екатерина Забенько:
Фрунзенский район становится очень спортивным, за последнее время огромное количество объектов там и открылось, и готовится к открытию. В частности теннисные корты. Большое внимание со стороны руководства города. Когда ждать открытия? Кто сможет там тренироваться?
Андрей Стригельский:
Да, продолжается строительство республиканского центра тенниса по улице Жудро. Это многофункциональный, суперсовременный комплекс, который будет включать восемь кортов, четыре из них – это корты с искусственным покрытием, четыре корта с искусственным грунтовым покрытием. Трибуны на 700 мест, что позволит там проводить соревнования международного уровня. Поставлена задача руководством города завершить его строительство к окончанию 2022 года. Рассчитываем на то, что он будет введен в эксплуатацию в намеченные сроки.
Екатерина Забенько:
Вы как человек, который ежедневно окунается в повседневную жизнь нашего города, как бы ответили на вопрос: чего еще не хватает жителям столицы? Наш Президент всегда говорит: только не хуже, чем в прошлом году. То есть нам эту планку как минимум нужно держать. Можем ли мы рассчитывать, что мы каждый год будем успешно открывать достаточное количество новых объектов?
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Замечательный вопрос, его надо переадресовать нашим минчанам. Что мы хотим? То, что мы имеем, что имеют минчане, об этом многие просто мечтают. Конечно, мы должны мечтать и строить планы. У нас есть задел и планирование на следующий год и на пятилетку в целом. Это новые объекты, которые будут радовать. Это новые поликлиники и больницы, это новые учреждения образования. Это то, что надо современному городу, городу будущего. А, точнее, городу настоящего. Нашему любимому Минску.
Открылся филиал детской поликлиники в Первомайском районе. Какие возможности теперь появятся у пациентов – подробности здесь.