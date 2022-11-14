Открылся филиал детской поликлиники в Первомайском районе. Какие возможности теперь появятся у пациентов?
Новости Беларуси. Любимый советский праздник, День Октябрьской революции, всегда отмечали с размахом. Сегодня эта атмосфера поддерживается не столько массовыми демонстрациями, сколько торжественными открытиями новых объектов. Особым смыслом эту дату наделил наш Президент. С его легкой руки уже много лет к 7 ноября в Беларуси появляются важнейшие социально значимые объекты, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Открылся также филиал детской поликлиники. Расскажите, какие возможности получат детки, которые смогут там обслуживаться?
Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района:
Подарки для минчан – это в первую очередь подарки для детей, а также для их родителей.
Екатерина Забенько:
Всегда радостно, потому что дети по-другому на подарки реагируют. Даже поликлиника перестает быть неприятной процедурой для многих детей, когда можно прийти в современное здание.
Дмитрий Шашок:
Действительно, у нас открылся корпус после капитального ремонта детской поликлиники № 19, по улице Кедышко расположен. Очень социально значимый объект, в нем находится межрайонный центр по раннему обследованию. Он существует для того, чтобы обследовать детей от рождения до трех лет. Это первый центр в Беларуси, ему уже практически 20 лет, он возобновил свою работу. Стоматологи, хирурги, психиатры, психологи, то есть достаточно широкий спектр услуг.
Екатерина Забенько:
Вашему району повезло, потому что все для детей, еще и садик № 579. Расскажите о нем.
Дмитрий Шашок:
Чем отличают от других детских садиков, это достаточно небольшой, компактный детский садик, который размещен в жилом доме. Построил его застройщик, который выполнял застройку квартала по проспекту Независимости возле парка Челюскинцев.
Екатерина Забенько:
Там очень необычный проект. То есть садик встроен в жилой дом.
Дмитрий Шашок:
Хороший пример, нам стоит присмотреться.
Екатерина Забенько:
Это не требует дополнительного места.
Дмитрий Шашок:
Неплохой подарок застройщика для социальной сферы Минска, в частности для Первомайского района.
Екатерина Забенько:
Я так понимаю, что взаимодействие идет и с частными компаниями, и с застройщиками в том числе. То есть для того, чтобы построить какое-то частное здание, жилой дом, магазин, торговый центр, пожалуйста, сделайте что-нибудь для людей, постройте социально значимый объект.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Мы очень этого хотим. Конечно, когда есть государственное и частное партнерство, можно говорить о серьезном прорыве в части инвестиций. Не секрет, что не все застройщики участвуют так, как мы только что услышали. Хотелось бы привлечь их и сказать, что инвестирование в социальную сферу – это инвестирование в собственный народ. Только вместе, только сообща мы сможем сделать для наших детей жизнь более комфортной, счастливой. Мы как родители, как работники и как руководители будем стремиться, чтобы частный бизнес, государство всегда шли рядом друг с другом.
Детский сад и два жилых дома. Какие еще новые объекты получил Партизанский район к 7 ноября – подробности здесь.