Открылся филиал детской поликлиники в Первомайском районе. Какие возможности теперь появятся у пациентов?

Новости Беларуси. Любимый советский праздник, День Октябрьской революции, всегда отмечали с размахом. Сегодня эта атмосфера поддерживается не столько массовыми демонстрациями, сколько торжественными открытиями новых объектов. Особым смыслом эту дату наделил наш Президент. С его легкой руки уже много лет к 7 ноября в Беларуси появляются важнейшие социально значимые объекты, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Открылся также филиал детской поликлиники. Расскажите, какие возможности получат детки, которые смогут там обслуживаться?

Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района:

Подарки для минчан – это в первую очередь подарки для детей, а также для их родителей. Екатерина Забенько:

Всегда радостно, потому что дети по-другому на подарки реагируют. Даже поликлиника перестает быть неприятной процедурой для многих детей, когда можно прийти в современное здание. Дмитрий Шашок:

Действительно, у нас открылся корпус после капитального ремонта детской поликлиники № 19, по улице Кедышко расположен. Очень социально значимый объект, в нем находится межрайонный центр по раннему обследованию. Он существует для того, чтобы обследовать детей от рождения до трех лет. Это первый центр в Беларуси, ему уже практически 20 лет, он возобновил свою работу. Стоматологи, хирурги, психиатры, психологи, то есть достаточно широкий спектр услуг. Екатерина Забенько:

Вашему району повезло, потому что все для детей, еще и садик № 579. Расскажите о нем.

Дмитрий Шашок:

Чем отличают от других детских садиков, это достаточно небольшой, компактный детский садик, который размещен в жилом доме. Построил его застройщик, который выполнял застройку квартала по проспекту Независимости возле парка Челюскинцев. Екатерина Забенько:

Там очень необычный проект. То есть садик встроен в жилой дом. Дмитрий Шашок:

Хороший пример, нам стоит присмотреться. Екатерина Забенько:

Это не требует дополнительного места.

Дмитрий Шашок:

Неплохой подарок застройщика для социальной сферы Минска, в частности для Первомайского района. Екатерина Забенько:

Я так понимаю, что взаимодействие идет и с частными компаниями, и с застройщиками в том числе. То есть для того, чтобы построить какое-то частное здание, жилой дом, магазин, торговый центр, пожалуйста, сделайте что-нибудь для людей, постройте социально значимый объект.