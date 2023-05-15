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«Роль работника с семейными обязанностями». Ирина Костевич о проекте «Компания, дружественная родителям»

15 мая 2023 13:49
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Новости Беларуси. Реализация программ поддержки семей, гибкий график работы, дополнительные трудовые гарантии. Правительство, объединение профсоюзов и наниматели подписали соглашение о реализации проекта «Компания, дружественная родителям», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Роль работника с семейными обязанностями». Ирина Костевич о проекте «Компания, дружественная родителям»-1

Он направлен на продвижение создания благоприятных рабочих мест и условий труда для сотрудников, у которых есть дети. Материальная помощь, предоставление дополнительных выходных дней для тех, у кого два и более ребенка. Причем с сохранением среднего заработка. Также предусмотрено оказание помощи в организации отдыха и оздоровления, в подготовке к школе.  

«Роль работника с семейными обязанностями». Ирина Костевич о проекте «Компания, дружественная родителям»-4

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Через соглашение попытаемся максимально больше вовлечь нанимателей в реализацию вот этой инициативы «Компания, дружественная родителям». Мы должны создать корпоративную культуру в бизнесе, чтобы наниматели, собственники, топ-менеджеры понимали важность и роль работника с семейными обязанностями в формировании и развитии бизнеса. С этой инициативой и будем двигаться дальше. Конечно же, это и популяризация семей, популяризация семей многодетных – это тоже очень важное направление. Через эту инициативу мы тоже будем это делать.  

«Роль работника с семейными обязанностями». Ирина Костевич о проекте «Компания, дружественная родителям»-7

Инициатива «Компания, дружественная родителям» запущена еще в 2021 году.  

# Государственная социальная политика # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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