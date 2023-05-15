«Роль работника с семейными обязанностями». Ирина Костевич о проекте «Компания, дружественная родителям»

Он направлен на продвижение создания благоприятных рабочих мест и условий труда для сотрудников, у которых есть дети. Материальная помощь, предоставление дополнительных выходных дней для тех, у кого два и более ребенка. Причем с сохранением среднего заработка. Также предусмотрено оказание помощи в организации отдыха и оздоровления, в подготовке к школе.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Через соглашение попытаемся максимально больше вовлечь нанимателей в реализацию вот этой инициативы «Компания, дружественная родителям». Мы должны создать корпоративную культуру в бизнесе, чтобы наниматели, собственники, топ-менеджеры понимали важность и роль работника с семейными обязанностями в формировании и развитии бизнеса. С этой инициативой и будем двигаться дальше. Конечно же, это и популяризация семей, популяризация семей многодетных – это тоже очень важное направление. Через эту инициативу мы тоже будем это делать.