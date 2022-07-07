Во дворце Пусловских скоро завершится реставрация второго этажа. Показываем эксклюзивные кадры оттуда

К концу 2022 года ожидается премьера у второго этажа. Планируйте рождественские каникулы. Мы заглянули в закулисье, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Эксклюзив только для вас.
К концу 2022 года ожидается премьера у второго этажа. Планируйте рождественские каникулы. Мы заглянули в закулисье, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Эксклюзив только для вас.
Елизавета Заблоцкая, экскурсовод:
Это будет главный вход, где будет касса, а первый зал, где сейчас касса, это будет первый музейный, оттуда будет начинаться экскурсия.
Увы, как выглядели залы, свидетельств нет. Единственный возрожденный по документам – это Белый – сердце дворца, где сегодня звучит рояль и устраивают торжественные мероприятия с балами для талантливой молодежи. У яркого Рубинового есть все шансы покорить. Детище реставраторов – выше похвал. Ажурная лепнина, золоченые потолки. Фотогеничное местечко для высоких вечеров.
Елизавета Заблоцкая:
Мы сейчас проходим в Изумрудный зал, в нем будет два камина. Они ручной работы, керамика. Красивые будут в будущем, но изюминка этого зала – балкон. Это будет своего рода хорошая обзорная площадка, вид оттуда потрясающий.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Как говорил Иван Васильевич, лепота.
Елизавета Заблоцкая:
Первое, что начнут восстанавливать после сдачи дворца, – это большое озеро. Его, конечно, при Пусловских не было. Оно выкопано в 80-е годы прошлого века. Там будет пляжик, лодочная станция.
Анастасия Макеева:
Это уже почти Венеция.
Выходные по-графски. Во дворце сегодня действует ресторан и гостиница. Причем традиции сохранили. Комнаты отдыха расположили на месте хозяйских спальней. Welcome в голден люкс. Номер от Ядвиги Пусловской нарасхват у молодоженов. Сказка на счастье.
Анастасия Макеева:
Ух ты! Вот это я понимаю – роскошь!
Елизавета Заблоцкая:
Вы можете видеть мебель XIX века – все антиквариат.
Анастасия Макеева:
И можно дотронуться?
Елизавета Заблоцкая:
Конечно! Если в музее у вас чесались ручки, то здесь можно разгуляться.
Анастасия Макеева:
Ну что, хорошо поработали – теперь можно и отдохнуть.
Вот-вот откроется выставка известного коллекционера Игоря Сурмачевского, и погрузиться в эпоху можно будет сполна. Мода от Джейн Эйр до Великого Гэтсби. Театральные сумочки, экстравагантные шляпки, веера – флакон романтики. Путешествие станет приятным открытием.
Анастасия Макеева:
Так руки и чешутся всю эту красоту примерить.
Елизавета Заблоцкая:
Здесь вы видите платье Марии Валерии Габсбург.
Анастасия Макеева:
Я смотрю, что здесь даже для малышей платье.
Елизавета Заблоцкая:
Это крестильный наряд. Вы можете обратить внимание, что он достаточно длинный. Делали такой длинный, чтобы у младенца жизнь была долгая и счастливая.
Напоследок не забудьте попросить у Войцеха Пусловского немножко удачи. Выдающийся бизнесмен и славный семьянин знает толк во многих вопросах.
Анастасия Макеева:
Пусловский как бы напоминает, чтобы зря не теряли свое время.
Очень красиво, замечательно, впечатление просто шикарное. В первый раз увидел на фотографии, думал, это где-то в Европе, не у нас.
Первое в жизни интервью.
– Лучший замок Брестской области.
– Посоветуете молодоженам сюда приезжать?
– Обязательно сюда приезжайте!
Очень много вот таких мест, как это. И Мирский замок, и Несвижский.
Дворец замечательный. Мы его знаем в развалинах, а теперь мы приехали, когда этот дворец уже красивейший, отсроенный, преображенный.
Это место дает духовность именно нашей белорусскости.
Новые координаты для незабываемого отпуска подскажем совсем скоро. Откроем в шкатулке жемчужины Беларуси. Земля памяти.
Анастасия Макеева:
По легенде, от Коссовского дворца вел подземный ход в резиденцию Сапег в Ружанах, где легко могли разминуться две брички. Но это уже совсем другая история.
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