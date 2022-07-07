Во дворце Пусловских скоро завершится реставрация второго этажа. Показываем эксклюзивные кадры оттуда

К концу 2022 года ожидается премьера у второго этажа. Планируйте рождественские каникулы. Мы заглянули в закулисье, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Эксклюзив только для вас.

Елизавета Заблоцкая, экскурсовод:

Это будет главный вход, где будет касса, а первый зал, где сейчас касса, это будет первый музейный, оттуда будет начинаться экскурсия.

Увы, как выглядели залы, свидетельств нет. Единственный возрожденный по документам – это Белый – сердце дворца, где сегодня звучит рояль и устраивают торжественные мероприятия с балами для талантливой молодежи. У яркого Рубинового есть все шансы покорить. Детище реставраторов – выше похвал. Ажурная лепнина, золоченые потолки. Фотогеничное местечко для высоких вечеров.

Елизавета Заблоцкая:

Мы сейчас проходим в Изумрудный зал, в нем будет два камина. Они ручной работы, керамика. Красивые будут в будущем, но изюминка этого зала – балкон. Это будет своего рода хорошая обзорная площадка, вид оттуда потрясающий. Анастасия Макеева, корреспондент:

Как говорил Иван Васильевич, лепота.

Елизавета Заблоцкая:

Первое, что начнут восстанавливать после сдачи дворца, – это большое озеро. Его, конечно, при Пусловских не было. Оно выкопано в 80-е годы прошлого века. Там будет пляжик, лодочная станция. Анастасия Макеева:

Это уже почти Венеция.

Выходные по-графски. Во дворце сегодня действует ресторан и гостиница. Причем традиции сохранили. Комнаты отдыха расположили на месте хозяйских спальней. Welcome в голден люкс. Номер от Ядвиги Пусловской нарасхват у молодоженов. Сказка на счастье. Анастасия Макеева:

Ух ты! Вот это я понимаю – роскошь!

Елизавета Заблоцкая:

Вы можете видеть мебель XIX века – все антиквариат. Анастасия Макеева:

И можно дотронуться? Елизавета Заблоцкая:

Конечно! Если в музее у вас чесались ручки, то здесь можно разгуляться.

Анастасия Макеева:

Ну что, хорошо поработали – теперь можно и отдохнуть.

Вот-вот откроется выставка известного коллекционера Игоря Сурмачевского, и погрузиться в эпоху можно будет сполна. Мода от Джейн Эйр до Великого Гэтсби. Театральные сумочки, экстравагантные шляпки, веера – флакон романтики. Путешествие станет приятным открытием. Анастасия Макеева:

Так руки и чешутся всю эту красоту примерить.

Елизавета Заблоцкая:

Здесь вы видите платье Марии Валерии Габсбург.

Анастасия Макеева:

Я смотрю, что здесь даже для малышей платье.

Елизавета Заблоцкая:

Это крестильный наряд. Вы можете обратить внимание, что он достаточно длинный. Делали такой длинный, чтобы у младенца жизнь была долгая и счастливая.

Напоследок не забудьте попросить у Войцеха Пусловского немножко удачи. Выдающийся бизнесмен и славный семьянин знает толк во многих вопросах.

Анастасия Макеева:

Пусловский как бы напоминает, чтобы зря не теряли свое время.

Очень красиво, замечательно, впечатление просто шикарное. В первый раз увидел на фотографии, думал, это где-то в Европе, не у нас.

Первое в жизни интервью.

– Лучший замок Брестской области.

– Посоветуете молодоженам сюда приезжать?

– Обязательно сюда приезжайте!

Очень много вот таких мест, как это. И Мирский замок, и Несвижский.

Дворец замечательный. Мы его знаем в развалинах, а теперь мы приехали, когда этот дворец уже красивейший, отсроенный, преображенный.