Восьмиметровые потолки и башни в стиле неоготики. Чем знаменит дворец Пусловских?

Беларусь – страна дворцов и замков. Каждый из них сыграл свою роль в эпохе и достоин отдельного фильма, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Один из них – Коссовский. Отправляемся в империю Пусловских.
Беларусь – страна дворцов и замков. Каждый из них сыграл свою роль в эпохе и достоин отдельного фильма, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Один из них – Коссовский. Отправляемся в империю Пусловских.
Толпы туристов, сотни селфи. Этот алмаз в Ивацевичском районе стал белорусской звездой. А ведь некогда урочище Меречевщина утопало в мрачных болотах. С XV века здесь хозяйничали Хрептовичи, Флеминги, Чарторыйские, Сапеги и другие. Но все изменилось в 1821-м, когда маршалок слонимский, граф Войцех Пусловский приобретает земли и начинает возрождение.
Елизавета Новорай, экскурсовод:
Он разбогател именно во время войны 1812 года, и все благодаря тому, что поставлял лошадей и корм для них российской армии. Тогда же он получил свой достаток, и его наградили орденом Святой Анны. И также он стал вкладывать эти деньги в промышленность и заводы. Потом стал известным промышленником.
Елизавета Заблоцкая, экскурсовод:
Приказал выкупить три пруда, чтобы осушить болота, и землю приказал привезти сюда. Как вы можете заметить, дворец находится на холме. Он как раз искусственный. Насыпной. Также Войцех заложил парк здесь. Так как он умер в 1834-м, а дворец начал строительство в 1838-м его младшим сыном Вандалином.
Пусловские свершили промышленную революцию. Фабрики суконные, бумажные, ковровые с паровыми двигателями. Небывалый прогресс. Войцех был находчивым девелопером, восстанавливал костелы, церкви, коллекционировал антиквариат и белорусские ценности – слуцкий пояс на портрете ярче слов. Золотое дело отца продолжил сын Вандалин и возвел к середине XIX века фантастическую резиденцию.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Яркая черта неоготики – это башни, но и здесь хозяева-миллионеры нашли, чем удивить. Их всего 12, символизируют они 12 месяцев в году, а 365 зубцов – количество дней. Но вот головоломка для туристов: сейчас они сосчитают только десять, все дело в том, что еще две башни находились на въездных воротах. А мы стоим посередине четырех центральных, которые символизировали хлебный сезон с мая по август.
Стрельчатые окна, калейдоскоп витражей. Поклонник средневековья создал не то дворец, не то замок-крепость и поэтично прозвал рыцарской грезой. Пофорсил с размахом. Английская неоготика была космосом для тех времен. Совершить полет помогли архитекторы Франтишек Ящолд, Владислав Маркони и художник Франтишек Жмурко. Высота стен была восемь метров – акустика на уровне оперного.
Отопление, музыкальная стена и 10 тысяч книг в библиотеке. Как выглядел Дворец в Коссово при Пусловских? Подробнее здесь.
Елизавета Заблоцкая:
Кирпич привезли из Европы. Даже есть такая легенда, что каждый кирпичик был завернут в отдельную бумажную упаковку – настолько трепетно тогда относились. Он до сих пор в хорошем состоянии. Добавляли куриные яйца в смесь. Если вы попытаетесь сейчас сломать кирпич, у вас ничего не получится, он начнет крошиться. Кто-то даже говорил, что добавляли туда кровь животных.