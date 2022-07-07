Восьмиметровые потолки и башни в стиле неоготики. Чем знаменит дворец Пусловских?

Беларусь – страна дворцов и замков. Каждый из них сыграл свою роль в эпохе и достоин отдельного фильма, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Один из них – Коссовский. Отправляемся в империю Пусловских.

Толпы туристов, сотни селфи. Этот алмаз в Ивацевичском районе стал белорусской звездой. А ведь некогда урочище Меречевщина утопало в мрачных болотах. С XV века здесь хозяйничали Хрептовичи, Флеминги, Чарторыйские, Сапеги и другие. Но все изменилось в 1821-м, когда маршалок слонимский, граф Войцех Пусловский приобретает земли и начинает возрождение.

Елизавета Новорай, экскурсовод:

Он разбогател именно во время войны 1812 года, и все благодаря тому, что поставлял лошадей и корм для них российской армии. Тогда же он получил свой достаток, и его наградили орденом Святой Анны. И также он стал вкладывать эти деньги в промышленность и заводы. Потом стал известным промышленником.

Елизавета Заблоцкая, экскурсовод:

Приказал выкупить три пруда, чтобы осушить болота, и землю приказал привезти сюда. Как вы можете заметить, дворец находится на холме. Он как раз искусственный. Насыпной. Также Войцех заложил парк здесь. Так как он умер в 1834-м, а дворец начал строительство в 1838-м его младшим сыном Вандалином.

Пусловские свершили промышленную революцию. Фабрики суконные, бумажные, ковровые с паровыми двигателями. Небывалый прогресс. Войцех был находчивым девелопером, восстанавливал костелы, церкви, коллекционировал антиквариат и белорусские ценности – слуцкий пояс на портрете ярче слов. Золотое дело отца продолжил сын Вандалин и возвел к середине XIX века фантастическую резиденцию.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Яркая черта неоготики – это башни, но и здесь хозяева-миллионеры нашли, чем удивить. Их всего 12, символизируют они 12 месяцев в году, а 365 зубцов – количество дней. Но вот головоломка для туристов: сейчас они сосчитают только десять, все дело в том, что еще две башни находились на въездных воротах. А мы стоим посередине четырех центральных, которые символизировали хлебный сезон с мая по август.