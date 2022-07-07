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Каталась по горам из соли. Как граф Вандалин Пусловский любил радовать свою супругу Ядвигу?

07 июля 2022 11:46
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Название белорусского Коссово символично. От слова осава – осина. Здесь их было довольно много. А эти лиственницы, как швейцары из прошлого, помнят светскую жизнь и череду карет. Роскошный дворец обрамлял английский пейзажный парк, который спускался к прудам, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. По газону ступали, как по ковру. Пленил аромат более 150 экзотов, и разливались сиреневые духи. На живописных террасах били в небо фонтаны и грациозно позировали скульптуры. Был фруктовый сад, оранжерея, бровар и конюшня. Райская песня.

Каталась по горам из соли. Как граф Вандалин Пусловский любил радовать свою супругу Ядвигу?-1

По легенде, террасы превращались в снежные склоны вне зависимости от сезона – дамский каприз любимой жены Ядвиги Пусловской. Графиня обожала кататься на санках с ветерком.

Каталась по горам из соли. Как граф Вандалин Пусловский любил радовать свою супругу Ядвигу?-3

Елизавета Заблоцкая, экскурсовод:
Чтобы порадовать свою супругу, Вандалин приказывал расстилать белые полотна ткани на террасах, и туда насыпалась соль. По таким импровизированным горам Ядвига каталась. Стоит отметить, это было недешевое удовольствие. Соль стоила на вес золота. Это развлечение любила не только она, но и местные крестьяне, которые приходили не столько посмотреть на развлечение дворянки, а чтобы взять немножко соли для себя.

Каталась по горам из соли. Как граф Вандалин Пусловский любил радовать свою супругу Ядвигу?-5

Хотите верьте, хотите нет, но охранником был настоящий лев. Ночью он нес дворцовую вахту, а незнакомцев быстро превращал в ужин. Если царь зверей остался голодным, у стража льва утром было две задачи – загнать в клетку с добротным куском мяса и самому не стать завтраком. На этом байки не заканчиваются.

Каталась по горам из соли. Как граф Вандалин Пусловский любил радовать свою супругу Ядвигу?-7

Елизавета Заблоцкая:
У Вандалина было очень много гостей. Однажды к нему приехал какой-то богатый граф, и ему понравилась одна служанка. Он ее к себе звал, видимо, на ночное свидание. Девушка не согласилась, и этот граф очень разозлился и выгнал служанку ночью в парк. После этого ее, к сожалению, никто не видел. Теперь ее призрак ходит по парку по ночам

Анастасия Макеева:
Какая роковая история.

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# Достопримечательности Беларуси # Ядвига Пусловская # Елизавета Заблоцкая # Анастасия Макеева # Вандалин Пусловский

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