Каталась по горам из соли. Как граф Вандалин Пусловский любил радовать свою супругу Ядвигу?

Название белорусского Коссово символично. От слова осава – осина. Здесь их было довольно много. А эти лиственницы, как швейцары из прошлого, помнят светскую жизнь и череду карет. Роскошный дворец обрамлял английский пейзажный парк, который спускался к прудам, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. По газону ступали, как по ковру. Пленил аромат более 150 экзотов, и разливались сиреневые духи. На живописных террасах били в небо фонтаны и грациозно позировали скульптуры. Был фруктовый сад, оранжерея, бровар и конюшня. Райская песня.

По легенде, террасы превращались в снежные склоны вне зависимости от сезона – дамский каприз любимой жены Ядвиги Пусловской. Графиня обожала кататься на санках с ветерком.

Елизавета Заблоцкая, экскурсовод:

Чтобы порадовать свою супругу, Вандалин приказывал расстилать белые полотна ткани на террасах, и туда насыпалась соль. По таким импровизированным горам Ядвига каталась. Стоит отметить, это было недешевое удовольствие. Соль стоила на вес золота. Это развлечение любила не только она, но и местные крестьяне, которые приходили не столько посмотреть на развлечение дворянки, а чтобы взять немножко соли для себя.

Хотите верьте, хотите нет, но охранником был настоящий лев. Ночью он нес дворцовую вахту, а незнакомцев быстро превращал в ужин. Если царь зверей остался голодным, у стража льва утром было две задачи – загнать в клетку с добротным куском мяса и самому не стать завтраком. На этом байки не заканчиваются.