Анатоль Маркевіч пра Янку Купалу: «Мы ганарымся нашым земляком, нашым творцам зямлі беларускай»

Новости Беларуси. «Ад прадзедаў спакон вякоў...» В этот день в 1882 году пришел в мир, по сути, наш культурный код – Янка Купала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране 7 июля отмечают день рождения поэта – выставки, концерты, литературные встречи. Масштабная программа и в столице. Она началась с возложения цветов к памятнику белорусского песняра. Он установлен у входа в парк, который носит имя прославленного литератора. Туда пришли сотни поклонников творчества поэта. Среди них – представители Администрации Президента, министры и руководство города.