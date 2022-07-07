Анатоль Маркевіч пра Янку Купалу: «Мы ганарымся нашым земляком, нашым творцам зямлі беларускай»
Новости Беларуси. «Ад прадзедаў спакон вякоў...» В этот день в 1882 году пришел в мир, по сути, наш культурный код – Янка Купала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всей стране 7 июля отмечают день рождения поэта – выставки, концерты, литературные встречи. Масштабная программа и в столице. Она началась с возложения цветов к памятнику белорусского песняра. Он установлен у входа в парк, который носит имя прославленного литератора. Туда пришли сотни поклонников творчества поэта. Среди них – представители Администрации Президента, министры и руководство города.
Глава государства Александр Лукашенко также поздравил участников торжеств, приветственное слово от имени главы государства зачитал заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий. В нем подчеркнуто: своими произведениями Янка Купала открывал нам красоту родного языка и славную историю страны.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Янка Купала бачыў праз вершы, праз апавяданні той быт, якім жыве просты чалавек. Ён заўсёды паказваў чалавека працы. І заўсёды ганарыліся тым, што можна беларусамі звацца. Гэта самае галоўнае. Янка Купала даў магчымасць усёй міравой супольнасці атрымаць асалоду ад тых цудоўных радкоў, вершаў, якія ён падараваў дзякуючы свайму таленту. Таму мы ганарымся нашым земляком, нашым творцам зямлі беларускай.
Имя Янки Купалы звучит по всей республике, как и его бессмертные стихи, не только сегодня. То, что волновало великого поэта, волнует и нас. Его творчество представляет собой энциклопедию жизни белорусского народа. А имя поэта носят университеты, библиотеки, школы, театры и улицы во многих городах Беларуси.